Proclamato il lutto cittadino per l' addio a Nadia Cortiana

larena

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Oltre al mondo della scuola e dell'associazionismo locali sono attesi per l'ultimo saluto aparenti ed amici in arrivo da Arzignano, in provincia di Vicenza, paese d'origine della donna. ...

AssembleaER : Minuto di silenzio in Aula per ricordare Gianlorenzo Manchisi, il bimbo di due anni e mezzo morto mercoledì scorso… - Arezzo24net : La scomparsa di Carlo Spini e Gabriella Vigiani: a Sansepolcro proclamato il lutto cittadino domenica 17 marzo.… - salvatorebrais : Questa pagina non pubblicherà nulla per rispettare il lutto cittadino che il comunale ha proclamato oggi Siniscola piange Emanuele -