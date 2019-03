Meteo : perturbazione al centro Italia - domani sensibile guasto al sud - Previsioni : Una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto l'Italia a poche ore di distanza dall'irruzione artica che ha sferzato la nostra penisola ad inizio settimana. Questa volta l'aria risulta essere...

Meteo - le Previsioni di giovedì 14 marzo : Meteo, le previsioni di giovedì 14 marzo Sole al Nord e al Centro Italia a eccezione del Trentino Alto Adige e sulle coste dell'Adriatico. Il maltempo persiste al Sud con un miglioramento in Campania. Le temperature si alzano di qualche grado in quasi tutte le regioni. LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Mercoledì 13 Marzo 2019 Piogge Sparse A Pisa e Provincia avremo nubi irregolari con possibilità di deboli precipitazioni, in particolare sui settori settentrionali della Provincia I Venti risulteranno moderati localmente forti, dai quadranti occidentali I Mari risulteranno molto mossi Le Temperature risulteranno in aumento nei valori minimi, lieve diminuzione per quelli ...

Previsioni Meteo - “Gareth” sarà 1 delle 3 tempeste di vento che colpiranno il Nord Europa in questa settimana : raffiche intorno ai 100km/h da Dublino ad Amsterdam [DETTAGLI] : Le recenti condizioni di tempesta sull’Europa settentrionale ed occidentale persisteranno anche in questa settimana mentre la tempesta Gareth guida una serie di tempeste su questa fascia del continente. Gareth porterà venti di forte intensità e inondazioni localizzate dalle Isole Britanniche fino ad Olanda e Germania domani, mercoledì 13 marzo. Oggi la tempesta Gareth ha ufficialmente ricevuto il suo nome dal Met Éireann, il servizio ...

Meteo marzo 2019. Le Previsioni - torna l’inverno : pioggia e temperature in calo : Sull’Italia ritorna l’inverno. È infatti iniziata una settimana decisamente diversa dalle precedenti: lo stato di calma atmosferica e di caldo fuori dalla norma si è concluso ieri, quando l’irruzione di venti di Maestrale ha causato una fase di maltempo che dal Nord est si è portata velocemente al Centro e poi al Sud. Il team del sito ilMeteo.it avverte quindi che oggi faremo ancora i conti con l’eredità del peggioramento ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Martedì 12 Marzo 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo tempo inizialmente sereno ma con nuvolosità tra tardo pomeriggio/sera a partire da Nord Ovest. I Venti risulteranno moderati settentrionali con attenuazione nel corso del giorno. I Mari risulteranno molto mossi con moto ondoso in diminuzione Le Temperature risulteranno in calo nei valori minimi, con possibili gelate al mattino. Rischio ...

Meteo Protezione Civile domani : venti tempestosi al Sud - le Previsioni dettagliate : Nella giornata di domani, la perturbazione a carattere freddo giunta nelle ultime ore sull'Italia si concentrerà al Sud, con gli ultimi episodi di instabilità e soprattutto venti molto...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Lunedì 11 Marzo 2019 Piogge Sparse a carattere di Temporale A Pisa e Provincia avremo tempo irregolarmente nuvoloso con possibilità di precipitazioni anche a carattere di temporale. Il passaggio del fronte perturbato, sarà molto veloce e i fenomeni maggiori si riscontreranno nelle zone interne della Provincia. I Venti risulteranno forti dai quadranti settentrionali, con rinforzo nel pomeriggio. ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 11 marzo : Ci sono fiocchi di neve e lineette che indicano nebbia sull’Italia delle previsioni per domani, ma tanto sarà lunedì e che faccia bello sarà meno rilevante. Copritevi in ogni caso, almeno al nord, dove farà più freddo: le temperature minime caleranno su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e nord del Veneto, e quelle massime in tutto il nord.--Nord - Il cielo sarà coperto da nubi compatte, come dicono i ...

