Prato | rapporti con allievo | il marito dell' insegnante non vuole rinunciare al bimbo

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Nei giorni scorsi, i risultati del Dna hanno confermato che ilnato sette mesi fa da un'operatrice sanitaria 35enne diè il figlio del ragazzino, oggi 15enne, a cui dava ripetizioni d'inglese e con cui aveva intrecciato una relazione clandestina. La donna, accusata di atti sessuali con minore, aveva nascosto la paternità anche al. L'uomo, già padre di un altro bambino, non vorrebbe perdere il piccolo: "Lo sento ancora mio" avrebbe più volte ripetuto.Il: 'Non voglio perderlo' La famiglia del quindicenne, così come quella'operatrice sanitaria, è stata travolta da un vero proprio tsunami d’emozioni. I genitori del ragazzino ancora non possono credere che sia proprio loro figlio il padre di quel bambino di 7 mesi: "Fino all'ultimo abbiamo sperato che le cose non stessero così" hanno confidato al loro avvocato. Invece, quel piccolo è proprio fruttoa ...

