Poste | il centro di smistamento ritorna ad Aosta Aosta - Dal mese di febbraio è di nuovo

Lione - tensioni in centro tra due fazioni opPoste di manifestanti : gilet gialli di sinistra contro quelli di destra : Durante il consueto sabato di protesta, anche a Lione i gilet gialli sono tornati in piazza. Per una volta i protagonisti degli scontri non sono i poliziotti ma due fazioni degli stessi manifestanti: “Questa è l’eccellenza francese – commenta ironico su twitter l’autore del video che ha immortalato la scena -. L’estrema destra contro l’estrema sinistra, le due parti con lo stesso ...

Lione - tensioni in centro durante la manifestazione del gilet gialli. A fronteggiarsi due fazioni opPoste di manifestanti : sinistra contro destra : durante il consueto sabato di protesta, anche a Lione i gilet gialli sono tornati in piazza. Per una volta i protagonisti degli scontri non sono i poliziotti ma due fazioni degli stessi manifestanti: “Questa è l’eccellenza francese – commenta ironico su twitter l’autore del video che ha immortalato la scena -. L’estrema destra contro l’estrema sinistra, le due parti con lo stesso ...

La nuova candidatura di Berlusconi sPosterà gli equilibri nel centrodestra? : Silvio Berlusconi scende, ancora una volta, in campo. Dopo la sentenza dell'anno scorso che lo ha “riabilitato”, restituendogli il diritto a ricoprire incarichi pubblici che gli mancava dal 2013 (anno della sua decadenza da senatore per effetto della legge Severino), il fondatore di Forza Italia punta così a farsi nuovamente rieleggere: questa volta a Strasburgo, in qualità di eurodeputato. In molti si sono chiesti se la candidatura di ...