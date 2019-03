Ponte - demolizione delle pile 10 e 11 Quartiere a rischio evacuazione | : L’ipotesi non è stata esclusa ieri da Bucci se, come sembra, le due pile saranno abbattute con l’esplosivo. Dibattito sui controlli dell’amianto. Il sindaco-commissario: «La priorità è la salute»

Ponte Morandi - tracce di amianto nella pila 8 : rinviata la demolizione : Ponte Morandi , tracce di amianto nella pila 8: rinviata la demolizione Sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Occorre prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Intanto sono più di 30 i nuovi indagati per il crollo del 14 agosto Parole chiave: ...

Demolizione del Ponte - il sindaco Bucci : «Giù altra trave la settimana prossima» : Il commissario Bucci ha detto anche che «stiamo valutando la possibilità di non usare l’esplosivo per la “pila 8”». E sui lavori cinquanta tecnici fanno ricorso alla Corte dei Conti

Addio al Ponte Morandi. La demolizione si fa show : ... don Luciano Minacciolo parlando di quei resti del ponte rimasti ancora in piedi - venerdì qui in collina c'era il mondo, ieri meno, anche perché il movimento era molto lento. Ho incontrato un ...

Ponte Morandi - al via le operazioni di demolizione. Le immagini girate con il drone : Bisognerà attendere fino al 9 febbraio per vedere scendere il tampone 8 di Ponte Morandi, un impalcato di 36 metri per 18 che da 48 metri di altezza sarà calato fino a terra. Le aziende andranno avanti 24 ore su 24. Quando inizierà l’abbassamento della trave “gerber” non resteranno persone sul Ponte, ma si utilizzeranno dei sistemi telecomandati. Le immagini del cantiere del lato Ovest di Ponte Morandi sono state realizzate da ...