Petrolio | in rialzo a Ny a 57 | 5 dollari

Petrolio : in rialzo a 57 - 26 dollari : ROMA, 13 MAR - Il Petrolio è in rialzo a 57,26 dollari per il barile Wti e a 66,97 dollari per il Brent.

Petrolio : in rialzo a Ny a 56 - 41 dollari : NEW YORK, 11 MAR - Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,59% a 56,41 dollari al barile.

Petrolio chiude in rialzo a 56 - 5 dollari : NEW YORK, 4 MAR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,36% a 56,59 dollari al barile.

Petrolio - la settimana parte in rialzo : Avvio di ottava in risalita per i prezzi del greggio sostenuto dalle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Cina sul commercio più vicino mentre prosegue l'impegno dell'OPEC e degli altri grandi ...

Petrolio : Wti in rialzo a 57 - 6 dollari : ROMA, 1 MAR - Il Petrolio è in rialzo dello 0,7% con il greggio Wti a 57,6 dollari al barile e il Brent a 66,8 dollari.

Petrolio chiude in rialzo a 57 - 2 dollari : NEW YORK, 22 FEB - Chiusura in rialzo per il Petrolio a New York scambiato a 57,26 dollari al barile , +0,51%, .

ROMA, 20 FEB - Il Petrolio è in rialzo per il barile Wti a 56,22 dollari e stabile per il Brent a 66,40 dollari.

Petrolio : in lieve rialzo a 55 - 9 dollari : ROMA, 19 FEB - Le stime, ancora incerte, per l'economia mondiale nel 2019 e i tagli dell'Opec rendono cauti gli investitori nel mercato del Petrolio. Il greggio Wti del Texas sale leggermente dello 0,38% a 55,97 dollari mentre il Brent avanza a 66,...

Petrolio in cauto rialzo : Il Pakistan ha un'economia che cresce del 5,4% l'anno, il governo di Imran Khan sembra intenzionato a modernizzare il Paese, ma deve anche fronteggiare le costanti tensioni con l'India, lievitate di ...

Perché l'Italia non ha da temere un rialzo del Petrolio : In Italia e nel mondo sviluppato, i servizi superano il settore manifatturiero. In Italia il settore dei servizi rappresenta i due terzi del Pil. I servizi necessitano di meno energia. Perfino il ...

Petrolio ancora in rialzo - barile Brent supera quota 66 dollari : Roma, 15 feb., askanews, - Finale di settimana ancora in netto rialzo sul Petrolio, mentre l'annuncio della sospensione a marzo delle operazione da un grosso giacimento offshore dell'Arabia Saudita ha ...

Petrolio : in rialzo a Ny a 54 - 98 dollari : NEW YORK, 15 FEB - Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,05% a 54,98 dollari al barile.

