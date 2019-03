Perché Facebook ha cancellato i post della senatrice che vuole ' farlo a pezzi'

Il pulsante “ Perché vedo questa pubblicità” su Facebook? Da fine mese svelerà più informazioni : A partire da fine mese compariranno più informazioni nel pulsante “Perché visualizzo questa inserzione?” già associato agli annunci pubblicitari di Facebook. Chi l’ha notato saprà che è uno strumento per dare modo agli utenti di capire come gli inserzionisti usano i loro dati. Il pulsante è visibile nell’angolo in alto a destra di qualsiasi annuncio pubblicitario sulle pagine del social network, cliccando sui tre ...

Perché Facebook - Amazon e Google vogliono diventare una banca : Chiederemo un mutuo a Facebook? E il nostro conto corrente lo gestirà Amazon? O Google? Non è una ipotesi così remota come sembra, visto che in realtà i big della tecnologia stanno aprendo sempre più velocemente anche questo nuovo fronte: quello dei servizi bancari. Prima negli Stati Uniti e in Asia, adesso in Europa, aziende come Amazon, Facebook e Google chiedono licenze per trasferimenti monetari, pagamenti digitali e attività ...