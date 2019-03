Pena di morte | Gavin Newsom firma la moratoria in California - Sky TG24

Il governatore della California firma la moratoria sulla Pena di morte 'Contraria ai nostri valori' : 'Non credo che una società civilizzata possa affermare di essere leader nel mondo finché il suo governo continua ad approvare l'esecuzione premeditata e discriminatoria della sua gente', ha detto ...

La California sospende la Pena di morte. Il governatore annuncia la moratoria : Washington - L'ultima esecuzione risale al 2006, ma in attesa ci sono 740 detenuti. Quello della California è il 'braccio della morte' più affollato di tutto il continente americano. La pena capitale, ...

I governatore della California firma la moratoria sulla Pena di morte 'Contraria ai nostri valori' : 'Non credo che una società civilizzata possa affermare di essere leader nel mondo finché il suo governo continua ad approvare l'esecuzione premeditata e discriminatoria della sua gente', ha detto ...

Il governatore della California annuncerà una moratoria sulla Pena di morte : Secondo tutti i principali giornali americani, mercoledì il governatore della California Gavin Newsom annuncerà una moratoria sulla pena di morte e una sospensione della pena per tutti i 737 condannati a morte dello stato. La California è uno dei 30 stati

Dolore e sconcerto per la morte dell'avvocato Erminio Roberto - presidente della Camera Penale del Molise : andato via in un pomeriggio assolato di marzo e in tanti ancora non credono che sia davvero possibile. Campobasso piange la scomparsa dell'avvocato Erminio Roberto, presidente della Camera Penale del ...

Iraq - 'Pena di morte per foreign fighter' : ROMA, 8 MAR - Il Presidente dell'Iraq, Barham Salih, ha reso noto che è prevista la pena di morte per i combattenti stranieri dell'ISIS, noti come foreign fighters. Lo riporta Al Jazeera. I ...

Alessandra uccisa dal fidanzato - papà sconvolto. Il fratello in tv : «Ci vorrebbe la Pena di morte» : Alessandra Musarra aveva solo 23 anni: è stata uccisa a pugni e calci dal fidanzato, Christian Ioppolo, che ha subito confessato l?omicidio, avvenuto nella sua casa in contrada Campolino...

Ultimo : "Nuove norme? No a Pena di morte - serve cittadinanza attiva" : "Una norma in più, una in meno... non dobbiamo prendere in giro il popolo, non è mettendo la pena di morte che risolvi i problemi della sicurezza. E' creando meccanismi di comunità partecipata in cui ...

A Bruxelles convegno sulla Pena di morte - il Papa : "Abolirla in tutti i Paesi" : ...insegna alla luce del Vangelo che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo'. ...

CaPena - morte assurda a 14 anni : schiacciato dal padre caduto dal tetto per il vento : Morto a 14 anni in maniera assurda, per le conseguenze del forte vento. La vittima si chiamava Pasquale Persia. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Capena, paese alle porte di Roma. Il ragazzino era con il padre nell'azienda di famiglia per verificare i danni provocati al tetto di un capannone dal forte vento che da due giorni sta assediando Roma e la provincia. Proprio a causa di una raffica di vento, suo padre Gabriele ha perso ...

Stupra e strangola la figlia 14enne con la complicità dell compagna : rischia la Pena di morte : Ora, finalmente, la resa dei conti è arrivata e davanti al mondo reale quel legame malsano si è spezzato: tutti e due non hanno potuto far altro che confessare e lei, per evitare la pena di morte, ha ...

La figlia del rabbino uccisa a 19 anni I ministri : «Pena di morte al terrorista» : Gerusalemme A volte la persecuzione terrorista, solo l'anno scorso 13 morti, centinaia di feriti alle fermate degli autobus, bambini neonati uccisi, impiegati innocenti giustiziati da compagni di ...

Ministra Israele - Pena di morte per l'assassino della figlia di un rabbino : La Ministra della giustizia Ayelet Shaked ritiene che meriti la pena di morte Arafat Irfaya, il palestinese sospettato di aver brutalmente ucciso giovedi' in un bosco vicino a Gerusalemme la 19/enne ...

Sirisena come Duterte : lo Sri Lanka ripristina la Pena di morte per gli spacciatori : Più che altro, evidenziano gli esperti, l'iniziativa sembrerebbe rivolta a riguadagnare il consenso popolare tramite l'emulazione dell''uomo forte' Duterte, dopo la crisi politica che ha impantanato ...