Pedofilia nella Chiesa | il cardinale Pell condannato a 6 anni per abusi | ne rischiava 50

Scandalo Pedofilia nella Chiesa : Papa Francesco - cambi davvero : Uno stralcio dell'inchiesta di Panorama in edicola dal 6 marzo dedicata allo Scandalo che sta scuotendo il Vaticano

Scandalo Pedofilia nella chiesa cilena - l’ultima denuncia : “Violentato da un prete in cattedrale” : Nuovi risvolti nello Scandalo pedofilia che ha travolto la chiesa cilena: un uomo ha accusato un sacerdote di averlo violentato in una stanza della cattedrale metropolitana. La vittima ha raccontato che dopo aver denunciato i fatti è stato abbracciato dal cardinale e arcivescovo di Santiago il quale gli avrebbe chiesto di pregare per il suo molestatore.Continua a leggere

Prete e Chierichetto nelle fiamme dell'inferno - il Carnevale di Malo affronta la Pedofilia nella Chiesa : Il Carnevale che parla dell'attualità e solleva temi sociali e ambientali, come Viareggio, con la balena soffocata dalla plastica, o religiosi e di cronaca come la pedofilia . Alla sfilata dei carri di Malo, nella provincia di Vicenza, c'è spazio quest'anno anche per temi tristemente attuali come pedofilia, omofobia e violenza sulle donne. E fra ...

Papa Francesco sulla Pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai essere coperto' : ... siano essi le famiglie, lo sport o internet. Ma anche la Scuola e il turismo, specie quello sessuale. Di conseguenza Francesco ha deciso di lasciare un appello a tutta la comunità internazionale, ...

Papa Francesco sulla Pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai essere coperto' : Il Papa, durante il summit in Vaticano contro gli abusi sui minori, rivolge una preghiera a Dio chiedendo che doni il coraggio a lui e alla comunità ecclesiale nella sua interezza per dire la verità sugli abusi perpetrati dai preti pedofili e chiede anche la sapienza necessaria per riconoscere dove si è peccato. Il "mea culpa" del capo della Chiesa Cattolica comincia cosi. Anche perché ci si trova davanti ad una vera e propria piaga che, ...

Motu proprio - nuova legge e task force : il Papa in azione contro la Pedofilia nella Chiesa : Dopo il vertice sugli abusi, il Pontefice detta la linea del Vaticano con diverse azioni concrete: a partire dall'istituzione di gruppi di esperti nelle diocesi e la promessa di una imminente norma sull'argomento, accompagnata da concrete linee di comportamento per il clero

Pedofilia - il grido del Papa : nella rabbia della gente c’è l’ira di Dio : «L'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa». Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori. «La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chi...