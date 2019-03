Pedofilia - il cardinale Pell condannato a 6 anni. «Abusi umilianti su coristi 13enni»

Pedofilia - il cardinale Pell condannato in Australia : dovrà scontare sei anni di galera : La condanna in primo grado era già arrivata già l’11 dicembre, quando 12 giurati avevano riconosciuto il cardinale Australiano George Pell, di 77 anni, responsabile di una serie di abusi, avvenuti nel 1996, su due coristi appena 13enni. Il giudizio era stato reso pubblico a fine febbraio, ma mancava ancora che fosse decisa la pena per i crimini commessi. Nella scorse ore Peter Kidd, giudice a capo del Tribunale dello Stato di Victoria, ha letto ...

Pedofilia - condannato il cardinale Philippe Barbarin : L'arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin, 68 anni, e' stato condannato a 6 mesi di prigione con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni '70 e '80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. La sentenza e' stata pronunciata dal tribunale di Lione.