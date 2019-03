Pedofilia | George Pell condannato a 6 anni «Abusi umilianti del cardinale su coristi

Pedofilia - cardinale George Pell in carcere/ Revocata la libertà su cauzione : Il cardinale George Pell sarà costretto ad andare in carcere dopo che gli è stata Revocata la libertà su cauzione: è stato condannato per abusi sessuali

Pedofilia - il cardinale George Pell portato in carcere : revocata la libertà su cauzione : È stata revocata la libertà su cauzione al cardinale George Pell, dichiarato colpevole di abusi sessuali su due minori quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli Anni 90. Da stanotte Pell sarà detenuto nella Assessment Prison di Melbourne, in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo.Continua a leggere

Pedofilia - il cardinale George Pell in carcere. Revocata la libertà su cauzione : ... direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede, con un tweet ieri sera ha scritto: "Posso confermare che George Pell non è più il prefetto della Segreteria per l'Economia".

Colpevole di Pedofilia - il cardinale George Pell va in carcere. Revocata la libertà su cauzione : È stata Revocata oggi la libertà su cauzione al cardinale George Pell, dichiarato Colpevole da una giuria di abusi sessuali su due coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni '90. Lo ha stabilito la County Court di Melbourne, a conclusione di un udienza pre-sentenza di condanna dove i legali delle due parti hanno presentato le argomentazioni conclusive.Da stanotte Pell sarà detenuto nella ...

Pedofilia - condannato il cardinale George Pell : la reazione del Vaticano : È il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere coinvolto in un caso di Pedofilia: condannato per aver stuprato...

Pedofilia : condannato cardinale George Pell - uno dei collaboratori di Papa Francesco : È bufera in Vaticano. il cardinale australiano George Pell, 77 anni, "numero 3" ed ex collaboratore di Papa Francesco, è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni da un tribunale di Melbourne. Le violenze, ai danni di due chierichetti tredicenni, sarebbero accadute nel 1996. L'ex tesoriere, che ora rischia diversi anni di carcere, ha sempre respinto le accuse; è il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere stato ...

Pedofilia - George Pell colpevole : l'ex tesoriere vaticano abusò di due ragazzini : Il cardinale George Pell, principale consigliere di Papa Francesco ed ex ministro dell'Economia vaticano, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di due ragazzini...

Il Cardinale George Pell colpevole di Pedofilia : Il Cardinale George Pell, principale consigliere finanziario di papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale in Australia di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni e rischia fino a 50 anni di carcere.Il verdetto unanime dei 12 membri della giuria della County Court dello stato di Victoria è stato emesso l'11 dicembre dopo oltre due giorni di deliberazione, ma reso pubblico solo ...

Pedofilia - condannato il cardinale George Pell : Lui si è sempre dichiarato innocente, ma la giuria non gli ha creduto. Il cardinale George Pell è stato condannato in Australia per violenza sessuale su minori. L’accusa era di aver abusato di due ragazzini del coro nella sacrestia della cattedrale di Saint Patrick quando era arcivescovo a Melbourne nel 1996. A questa si è aggiunta quella di aver aggredito in modo indecente uno dei ragazzi in un corridoio. Allora Pell aveva 55 ora ne ha 77 e da ...

Pedofilia - condannato il cardinale George Pell : bufera sul Vaticano : È il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere coinvolto in un caso di Pedofilia: condannato per aver stuprato...

Pedofilia - George Pell colpevole : l'ex tesoriere vaticano abusò di due ragazzini : Il cardinale George Pell , principale consigliere di Papa Francesco ed ex ministro dell'Economia vaticano, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di due ragazzini di 13 anni. È stato condannato per crimini sessuali contro minori in Australia, diventando il più ...

Pedofilia - George Pell colpevole : l'ex tesoriere vaticano abusò di due ragazzini : Il cardinale George Pell, principale consigliere di Papa Francesco ed ex ministro dell'Economia vaticano, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di due...

Il cardinale George Pell condannato per Pedofilia : è uno dei collaboratori di Papa Francesco : Il cardinale australiano George Pell è il più alt funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è Capo della Segreteria per l'Economia.Continua a leggere