Pedofilia - il cardinale Pell condannato a sei anni di carcere : Pell era stato «sospeso» da prefetto dell'Economia nel giugno 2017 e il Papa gli aveva «concesso un periodo di congedo per potersi difendere» e affrontare il processo in Australia, rinunciando all'...

Pedofilia - George Pell condannato a 6 anni. «Abusi umilianti del cardinale su coristi 13enni» : È stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni dopo aver celebrato messa nella cattedrale e di aver aggredito sessualmente una...

Australia - il cardinale Pell condannato a 6 anni per Pedofilia : Il cardinale George Pell è stato condannato a sei anni di reclusione per aver commesso abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni nel 1996. Pell, tenuto in isolamento dal momento dell'arresto, si è ...

Pedofilia - George Pell condannato a 6 anni. «Abusi umilianti del cardinale su coristi 13enni» : È stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni dopo aver celebrato messa nella cattedrale e di aver aggredito sessualmente una...

Pedofilia - il cardinale Pell condannato a 6 anni. «Abusi umilianti su coristi 13enni» : È stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni dopo aver celebrato messa nella cattedrale e di aver aggredito sessualmente una...

Pedofilia - il cardinale Pell condannato a sei anni. «Abusi umilianti su due 13enni» : È stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni dopo aver celebrato messa nella cattedrale e di aver aggredito sessualmente una...

Pedofilia - 6 anni al cardinale Pell : ANSA, " SYDNEY, 13 MAR " Il cardinale australiano George Pellè stato condannato a sei anni di carcere per abusi sessuali quando era arcivescovo cattolico di Melbourne negli anni '90. Potrà chiedere la ...

Pedofilia - il cardinale Pell condannato a 6 anni. Colpevole di 'crimini efferati' : Dopo il verdetto di Colpevolezza di dicembre , è arrivata una sentenza relativamente mite per il 77enne ex ministro dell'Economia vaticano, che rischiava fino a 50 anni. Il cardinale Pell, mumero 3 ...

Pedofilia - 6 anni al cardinale Pell : 2.15 "Un attacco sessuale alle vittime sfrontato e forzato".Con questa motivazione il giudice australiano ha condannato il cardinale australiano George Pell a sei anni di carcere per abusi sessuali quando era arcivescovo cattolico di Melbourne negli anni '90. Potrà chiedere la libertà su cauzione dopo tre anni e 8 mesi. Pell è stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni e di ...

Pedofilia - si appartò con una bambina - prete condannato a 4 anni e 4 mesi : Lo avevano sorpreso i vicini di casa della famiglia della vittima. Era appartato nella sua auto con una bambina di dieci anni. Era accaduto nel luglio dell'anno scorso. E oggi, a distanza di qualche mese, don Paolo Glaentzer, il sacerdote 70enne di Calenzano, in provincia di Firenze, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione, con l'accusa di Pedofilia. Aveva scelto il rito abbreviato e per lui la procura di Prato, ...

Pedofilia - prete condannato a 4 anni e 4 mesi a Prato : Pedofilia, prete condannato a 4 anni e 4 mesi a Prato L’uomo venne stato arrestato il 23 luglio 2018 dopo essere stato sorpreso di sera in auto con una bambina di 10 anni. È stato giudicato con il rito abbreviato e il gup ha stabilito anche un risarcimento di 50mila euro per la minore Parole chiave: ...

Pedofilia - Gup : 4 anni e 4 mesi a prete : 19.40 E' stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione don Paolo Glaentzer, accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Nella sentenza con rito abbreviato, il gup di Prato ha stabilito anche un risarcimento di 50mila euro per la minore. Nessun risarcimento, invece, per i genitori della bambina.

Pedofilia : condannato a 5 anni di carcere don Paolo Glaentzer. Sorpreso in auto con bimba di 10 anni : La sentenza, emessa con rito abbreviato, prevede anche un risarcimento di 50mila euro per la vittima. Don Paolo Glaentzer era stato Sorpreso nella sua automobile con una bambina di soli dieci anni. Con gli inquirenti tentò di difendersi dicendo: "Credevo ne avesse almeno 14/15".Continua a leggere

Pell colpevole di Pedofilia Il consigliere del Papa rischia 50 anni di carcere : Serena Sartini Divieto di celebrare messa in pubblico e proibizione da qualsiasi contatto con minori. Il Vaticano conferma la sospensione già in atto, in via cautelativa, nei confronti del cardinale ...