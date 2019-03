Patrocinio del governo al Congresso delle famiglie | Chigi chiede revoca | ma sul sito il

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il logo della presidenza del Consiglio dei ministri è ancora lì, suldelin programma a Verona a fine marzo. Si vede chiaramente in basso a sinistra, accanto a quello della regione Veneto e della provincia di Verona. Ma Palazzoha chiesto che sia eliminato. La notizia, anticipata con una nota il 12 marzo, è stata confermata da Vincenzo Spadafora in un'intervista a Repubblica.Era già qualche giorno che Palazzoaveva preso le distanze dall'iniziativa di associazioni conservatrici, appoggiata dal ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana, negando che ci fosse ildel. "Si tratta di una iniziativa autonoma del ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana - era scritto in una nota di Palazzo- attraverso procedure interne agli uffici e che non hanno coinvolto direttamente la Presidenza del ...

