Partito Democratico | il nuovo presidente è Antonio D' Alete | per le amministrative si

La convention del 2020 del Partito Democratico statunitense sarà a Milwaukee - nel Wisconsin : La convention del 2020 del Partito Democratico statunitense sarà a Milwaukee, nel Wisconsin, dal 13 al 16 di luglio. La convention del 2020 sarà quella durante la quale sarà formalmente nominato il candidato del Partito per le presidenziali che ci

Pd - Sala : “Vocazione maggioritaria soltanto se ci si allarga - il Partito Democratico da solo non può arrivare al 40%” : “La vocazione maggioritaria è sostenibile soltanto se ci si allarga, il Partito democratico da solo non può farcela. Dovrebbe superare il 40%, di questo si sta parlando”. A dirlo, a margine dell’iniziativa I Comuni per l’Europa – 100 piazze per l’Europa, il sindaco di Milano, Beppe Sala. L'articolo Pd, Sala: “Vocazione maggioritaria soltanto se ci si allarga, il Partito democratico da solo non può ...

Hillary Clinton ha detto che non si candiderà alle primarie del Partito Democratico per le elezioni del 2020 : Hillary Clinton ha confermato che non si candiderà alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020. Lo ha detto al canale televisivo di New York News 12, ribadendo con più nettezza una cosa che aveva già detto più

Partito Democratico - Nello Dipasquale e Peppe Calabrese : 'Così ha vinto Zingaretti in provincia' : Al di là dei numeri, comunque, da oggi si apre una nuova stagione nel Partito e siamo certi che il neo segretario nazionale saprà avviare una nuova stagione politica capace di fare perfetta sintesi ...

Il Partito Democratico ora è di Nicola Zingaretti : ... di sfruttati, dio Greta Thumberg, la ragazza svedese che lotta per la salvezza del pianeta, ma ha strizzato l'occhio a Confindustria accennando alle 'milioni di imprese' vessate dalla politica ...

Appello all'unità : il Partito Democratico è l'unico antidoto ai populisti : Che bello quando quasi 2 milioni di persone in carne ed ossa si mobilitano per esprimere una preferenza. Che bello tornare a vedere le file davanti ai seggi, come successo ieri per le primarie del PD, che hanno visto la netta vittoria di Nicola Zingaretti. Fanno scalpore le dichiarazioni di personaggi del calibro di Beppe Grillo, che definisce 2 milioni di persone "frou frou": proprio lui che, in barba alla democrazia, sceglie il capo politico ...

Ecco cosa chiedono gli elettori al nuovo segretario del Partito Democratico : Quello della sinistra era un mondo dove, oltre agli ideali, contava l'atteggiamento dei singoli, elettori e eletti», confessa Michele Ferrara : «La capacità di ascolto, la volontà di confronto, l'...

Ecco cosa chiedono gli elettori al nuovo segretario del Partito Democratico : Il rapporto con la stagione renziana del Pd, la possibilità o meno di un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. E poi la rabbia, la delusione, la richiesta di tornare alle origini. Due settimane fa vi abbiamo chiesto di scrivere al leader dem. Ecco cosa emerge dalle vostre missive Caro Pd, ti scrivo: invia il tuo messaggio al prossimo segretario dem" "Il Pd quando si decide a fare opposizione sul serio? Avrebbe l'imbarazzo della scelta" " "Il Pd ...

Primarie Pd - Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico : Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico. Le Primarie dem, che si sono tenute oggi, hanno visto l'affermazione del presidente della Regione Lazio, davanti a Maurizio Martina e Roberto Giachetti, che si sono complimentati subito con lui. Ecco chi è il nuovo segretario del Pd.Continua a leggere

Primarie PD : il popolo del Partito Democratico al voto per scegliere segretario : Domenica di voto ai gazebo del Partito Democratico, oggi infatti si sta svolgendo in tutta Italia la votazione per l'elezione del nuovo segretario del PD, attraverso il sistema della Primarie. Per la ...

Grillini superati anche dal Partito Democratico : estinzione conclamata : Si sgonfia il voto di protesta. Gli italiani hanno votato il grillismo dopo la brutta esperienza renziana. Si sono lasciati

Domenica 3 marzo le primarie del Partito Democratico : Possono votare all'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico tutte le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del PD e di ...

Il Partito Democratico respira - ma ha davanti a sé il problema delle alleanze : Massimo Zedda si ferma al 33,3% e regala una iniezione di fiducia al Partito democratico che intravede una via d'uscita dal tunnel nel quale sembra essersi infilato dal 4 marzo. La ricetta è speculare a quella delle elezioni in Abruzzo: un candidato forte, del territorio; una coalizione ampia in cui trovano posto sigle di sinistra come Campo Progressista e Leu assieme a liste civiche fortemente radicate. Restare defilati Ma lo schema prevede ...

Primarie Partito Democratico USA 2020 : candidati - programma e temi : Primarie partito democratico USA 2020: candidati, programma e temi “Una fonte di imbarazzo per il paese”. Questa l’opinione di Bernie Sanders sull’attuale Presidente USA Donald Trump. Parole pronunciate a margine dell’annuncio della candidatura ufficiale di Sanders alle prossime Primarie democratiche. Obiettivo, guadagnare la nomination per le elezioni presidenziali del 2020. Sanders, senatore del Vermont di tendenza ...