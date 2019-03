PARTITO DA BARI IL SOTTOCUOCO TOUR | IL ROAD SHOW DEDICATO ALLA PRIMA SOCIAL

Esperti e operatori della PA a confronto sul Public e-Procurement : PARTITO a Bari il 1° Roadshow sul tema : Il Public e-Procurement rappresenta una leva determinante per la crescita dell'economia, la modernizzazione del paese, una maggiore efficienza dei processi e procedimenti amministrativi ed infine per ...

Bari - il centrodestra sperimenta le primarie : a sfidare il sindaco Decaro sarà un ex Pd ora con FI. Lega primo PARTITO : Non più di un’ora ed era già chiaro a tutti, chi fosse il vincitore delle primarie del centrodestra, le prime celebrate in Puglia: Pasquale Di Rella, ex Pd. sarà lui a sfidare Antonio Decaro alla prossima tornata elettorale. Nessun testa a testa: Di Rella, sostenuto da Forza Italia e da tre liste civiche, ha vinto con il 50,9 percento di preferenze. A seguire il candidato della Lega, il giovane avvocato Fabio Romito, che ha ottenuto il 28,7 ...