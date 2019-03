huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In questi giorni, con altre autorevoli colleghe, ho l'onore di rappresentare il Parlamento italiano alla 63 sessione dell'Onu dedicata alla parità franel. Mi è stato affidato il compito di parlare della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, un tema che ritengo cruciale se vogliamo favorire l'empowerment femminile che significa giustizia, ma anche ricchezza.Attualmente, ed è proprio l'Onu a dircelo, appena il 50 per cento dellepartecipa alla forza lavoro globale con un divario retributivo impressionante, che varia da paese a paese ma varia pur sempre fra il 23 e il 76 per cento.A favorire queste disparità sono stereotipi radicati nella cultura, vuoti normativi, leggi inique o applicate male. In Italia abbiamo buone leggi, eppure l'occupazione femminile è ferma al 49,3% con conseguenze negative sul ...

mia_cardi : RT @HuffPostItalia: Parità fra uomini e donne nel mondo, con pochi e mirati gesti concreti - HuffPostItalia : Parità fra uomini e donne nel mondo, con pochi e mirati gesti concreti - ada_fazio : RT @chetempochefa: 'Fra Dolcino predicava la libertà sessuale e la parità dei sessi... per questo viene bruciato vivo' #AlessioBoni #Ilnome… -