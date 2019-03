Paris Saint-Germain | si mette male per Neymar | la Uefa apre un’inchiesta nei confronti

Il Manchester United ha eliminato il Paris Saint-Germain e si è qualificato ai quarti di Champions League : Il Manchester United ha battuto 3-1 il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si è qualificato ai quarti ribaltando la sconfitta per 2-0 subita all’andata. A Parigi lo United è andato in vantaggio dopo

Pronostico Paris Saint-Germain vs Manchester United - Champions League 06-03-2019 e Analisi : PSG vs Manchester United, mercoledì 6 marzo. Si giocherà mercoledì sera il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Paris Saint-Germain e Manchester United?Dopo il successo ottenuto nella partita di andata dalla squadra di Tuchel per 2-0 a Old Trafford, grazie alle reti di Kimpembe e Mbappé, il Paris Saint-Germain ospiterà domani sera il Manchester United.Il Manchester United tenterà ...

Neymar : 'Il Paris Saint-Germain ha tenuto nascosto un mio infortunio' : Il mio infortunio prima della Coppa del Mondo è diverso da quello attuale. L'anno scorso c'è stata una frattura del metatarso, ma mi ero anche rotto il legamento della caviglia. Ecco perché ci è ...

Paris Fashion Week : dalle Teddy Girl di Dior - ai capi Fluo di Saint Laurent : In Francia, a Parigi, è da poco iniziato uno degli avvenimenti più attesi e famosi nel mondo della moda: la Paris Fashion Week, nella quale saranno presentate varie collezioni, riguardanti l'Autunno-Inverno 2019/2020 di numerose Maison di fama internazionale. La settimana della moda parigina è iniziata lunedì 25 febbraio e terminerà il 5 marzo. Una delle firme più attese è ovviamente Chanel, soprattutto dopo l'improvvisa e recente scomparsa ...

Calcio - Paris Saint Germain in semifinale di Coupe de France : Milano, 26 feb., askanews, - Il Paris Saint Germain è il primo semifinalista della Coup de France. La squadra allenata da Thomas Tuchel si è qualificata battendo il Digione grazie a una doppietta di ...

MSC Crociere diventa official sponsor del Paris Saint-Germain football club : MSC Crociere, la più grande compagnia di Crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di calcio francese. La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo ...

Buffon un volo da leggenda : la super parata che salva il Paris Saint-Germain : A 41 anni appena compiuti e nessuna voglia di smettere, Gigi Buffon è stato protagonista di una fantastica parata nel match di sabato vinto dal Paris Saint-Germain contro il Bordeaux.Un intervento da numero uno, al 60' della ripresa sul risultato di 1-0 per i parigini, grazie al gol di Cavani su calcio di rigore, Buffon si è esibito in una parata spettacolare che ha regalato i tre punti alla sua squadra. Il tiro di Kamano sembrava a botta sicura ...

Sky Sport News : «Il Paris Saint-Germain vuole Willian dal Chelsea» : Stando a quanto riportato da Sky Sport News , i Blues non vorrebbero cedere Willian al PSG. Il giocatore, però, è in scadenza nel giugno del 2020 e questo potrebbe favorire i francesi per un acquisto ...

Paris Saint-Germain - stop lunghissimo per Neymar : la nota ufficiale del club parigino : La società campione di Francia ha diramato un comunicato con cui ha reso noti i tempi di recupero di Neymar, infortunatosi contro lo Strasburgo Brutte notizie per il Paris Saint-Germain, il club parigino dovrà infatti fare a meno di Neymar Jr per le prossime dieci settimane. E’ questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il brasiliano, infortunatosi nel corso del match di Coppa di Francia contro l’RC Strasburgo ...

«Betis Siviglia : dal Paris Saint Germain arriva Jesè» : ROMA - Il Betis prende in prestito fino a giugno l'attaccante del Paris Saint Germain Germain, Jesè . Secondo quanto riportato da As, il calciatore nelle prossime ore volerà a Siviglia per le visite ...

Cifre folli nell'operazione Allan-Paris Saint Germain - : Da quando Aurelio De Laurentiis è presidente del Napoli , il club azzurro è abituato a cedere i propri calciatori a Cifre sostanziose. Da Cavani a Higuain , il presidente partenopeo è sempre stato ...

Josè Mourinho infiamma il mercato degli allenatori : primi contatti con il Paris Saint Germain : Josè Mourinho pronto a sedersi su un’altra prestigiosa panchina: il Paris Saint Germain monitora la situazione del portoghese Dopo la separazione con il Manchester United, in seguito ad una situazione alquanto complicata, particolarmente con alcuni giocatori dello spogliatoio, Josè Mourinho è attualmente senza squadra. Un allenatore con la sua abilità e la sua esperienza, nonchè due pesanti Champions League in bacheca, non resterà ...

Paris Saint-Germain - giovani calciatori 'catalogati' per etnia : multa da 100mila euro : "Goffaggine individuale e negligenza collettiva". Così Sébastien Deneux , presidente della Commissione Disciplinare di Lega francese, ha sintetizzato i comportamenti alla base delle pratiche messe in ...