Sci alpino - Dominik Paris : “Non baratterei Kitzbuehel con la Coppa del Mondo. Feuz ha fatto il suo - dovevo essere più continuo” : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Soldeu e ha giganteggiato durante la Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, l’azzurro si è imposto sulla neve di Andorra ma purtroppo la Sfera di Cristallo di specialità gli è sfuggita per venti punti in favore dello svizzero Beat Feuz (ci riproverà domani in superG dove è attualmente leader della classifica). Il nostro portacolori ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della ...

Live Non è la D'Urso/ Diretta e ospiti 13 Marz : da Corona ad Al Bano fino alla Parisi : Live Non è la D'Urso, prima puntata: anticipazioni e ospiti. Fabrizio Corona, Al Bano, Loredana Lecciso, Heather Parisi e Thomas Markle Junior.

Live – Non è La D’Urso : Heather Parisi - Albano e Loredana Lecciso - Thomas Markle jr ospiti della prima puntata : Live - Non è la D'Urso - I primi ospiti Sono state sciolte le riserve sui primi ospiti di Live – Non è la D’Urso, il nuovo programma di Barbara D’Urso che andrà in onda in prime time su Canale 5 a partire da mercoledì 13 marzo 2019. Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice napoletana ha annunciato i primi personaggi noti che prenderanno parte alla trasmissione. Direttamente da Hong Kong, Heather ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani qualificati alle Finali. Dominik Paris per il trionfo in superG - ci sono Goggia e Brignone : Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo ...

Lorella Cuccarini/ 'Silvio Testi non è sempre stato presente - su Heather Parisi...' : Lorella Cuccarini torna a parlare di Sovranismo, televoto e tv e sulla sua famiglia rivela: 'Silvio Testi è presente ma non lo è stato sempre...'

Sci alpino - CICLONE Dominik Paris! Non si ferma più e vince anche il superG di Kvitfjell : è primo in Coppa del Mondo! : Dominik Paris è un CICLONE che non si ferma più e macina vittorie in serie. L’altoatesino, dopo il trionfo di ieri in discesa, ha concesso il bis sulle nevi norvegesi di Kvitfjell, imponendosi anche in superG. Si tratta di una affermazione di platino, perché consente al campione del mondo in carica di portarsi saldamente in testa alla classifica di Coppa del Mondo di specialità ad una sola gara dalla conclusione. Il fuoriclasse italiano ha ...

Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2019. Dominik Paris : “Mi sento bene e scio di conseguenza. Aver raggiunto Ghedina? Non ci penso” : Dominik Paris prosegue nel suo magic moment e vince la sua terza Discesa libera stagionale, quella di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Per il meranese la soddisfazione è doppia, sia perché mantiene ancora aperti i discorsi nella classifica di specialità, sia perché con questo successo ha raggiunto Kristian Ghedina nella lista dei discesisti italiani più vincenti di sempre. “Non c’è che dire, ...

Heather Parisi - la mossa di Barbara per il primo appuntamento di Live non è la D'Urso : Dal 13 marzo Barbara D'Urso debutterà con Live non è la D'Urso , il programma del prime time di Canale 5 incentrato sui reality del momento targati Mediaset. Come riportano le indiscrezioni di Tv Blog ...

Heather Parisi alla prima di Live non è la D'Urso il 13 marzo su Canale 5 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per mercoledì 13 marzo in prima serata, quando debutterà su Canale 5 il nuovo programma diretto e condotto da Barbara D'Urso che si intitola "Live non è la D'Urso". La trasmissione, come già ampiamente annunciato, sarà una specie di grande casa accogliente che inviterà presso le sue mura protagonisti, amici, conoscenti, opinionisti delle varie trasmissioni di reality in onda sull'ammiraglia di casa ...

Mondiali - Paris deluso e polemico : 'Discesa baby e pista slalom pessima. Così non va' : Dominik Paris non le manda a dire e critica la Federazione internazionale che in combinata ha usato due pesi e due misure: 'La pista era terribile, davvero molto male. È la terza volta di fila ai ...

Combinata Are - Paris duro con la Fis : 'Favoriscono gli slalomisti - così non è giusto' : C'è tanta amarezza nel volto e nelle parole di Dominik Paris al termine della Combinata al mondiale di sci alpino di Are. Il campione del mondo in SuperG partiva in testa dopo la manche di discesa, ma ha dilapidato il vantaggio iniziale, chiudendo in nona posizione a oltre 1 secondo e mezzo di ritardo. Come "Domme" anche gli altri ...