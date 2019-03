Pallavolo Femminile A1 – Nell’11ª Giornata c’è il ‘Derby delle Bollicine’ fra Bosca S

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) LaS. Bernardo Cuneo, ambasciatrice dello spumante piemontese, si prepara ad affrontare le campionesse d’Italia della Imoco Volley Conegliano, in arrivo dalle terre del prosecco Il tempo della vendemmia è passato ma le due bollicine più famose d’Italia torneranno protagoniste in un campo particolare, quello del volley. Sabato 16 marzo alle 20:30 al Pala UBI Banca di Cuneo laS. Bernardo, intrecciata a doppio filo con lo spumante, si scontrerà con la capolista Imoco Volley di Conegliano, squadra della città patria del prosecco, in un match che, giunti all’11°di ritorno, si preannuncia frizzante in tutti i sensi.LaS. Bernardo, reduce dalla vittoriosa trasferta dal sapore d’impresa con la squadra toscana Savino del Bene Scandicci, terza in classifica e battuta con un netto 3-0, si prepara ad affrontare le campionesse d’Italia in una partita ...

