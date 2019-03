Ora solare, rinviata l’abolizione del cambio d’orario: il 31 marzo si passa a quella legale (Di mercoledì 13 marzo 2019) L'abolizione del passaggio tra ora legale e ora solare è stato rinviato. Non se ne parlerà prima del 2021. Quindi il prossimo 31 marzo ci sarà il consueto passaggio da ora solare ad ora legale: e non sarà l'ultima volta, al contrario di quanto inizialmente previsto dalla proposta della Commissione europea.



