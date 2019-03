Opel Crossland X - Una settimana con la 1 5 Ecotec 102 CV Ultimate - Day 3

quattroruote

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La protagonista del Diario di Bordo di questaè laX nella sua versione più completa, la. La piccola crossover tedesca è spinta da un 1.5turbodiesel da 102 CV e 250 Nm che, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti e alla trazione anteriore, consente di raggiungere una velocità massima di 178 km/h e di passare da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi: il consumo medio dichiarato dalla Casa è pari a 4,1 l/100 km con 107 g/km di emissioni di CO2. Trattandosi dell'allestimento top di gamma, lapropone moltissime dotazioni di serie, a partire dall'avviso di superamento della corsia di marcia e dai fari anteriori full Led adattivi per arrivare al cruise control (non adattivo) e al climatizzatore bizona. Non mancano l'Head-up display a colori, l'impianto audio premium con subwoofer, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la videocamera di ...

