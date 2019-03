One Piece | World Seeker si mostra nel trailer di lancio

eurogamer

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Bandai Namco ha pubblicato ildidi One, titolo disponibile dal 15 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Onelancerà i giocatori in una storia esclusiva di ONE, che è stata scritta sotto la supervisione di Eiichiro Oda. La Ciurma di Cappello di Paglia, trovatasi su Prison Island - un'isola una volta prospera ma ora devastata dalla legge marziale, si mette al lavoro per abbattere il tirannico Direttore del carcere, Isaac, e scoprire il vero scopo del luogo.Per festeggiare l'uscita del gioco, i membri dell'EP!C Rewards Club avranno accesso a un nuovo contenuto: la Hot Spring Mission.Leggi altro...

