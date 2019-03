On Air | Ronaldo trascina la Juve ai quarti di Champions League

Mondiale MXGP al via - CAiroli alla conquista del decimo titolo : “io come Cristiano Ronaldo” : Antonio Cairoli alla conquista del decimo titolo Mondiale MXGP, il pilota messinese parla alla vigilia del primo Gran Premio di stagione Dall’alto dei 9 titoli mondiali conquistati (proprio come l’amico Valentino Rossi) e con in testa il decimo da ottenere quest’anno, Antonio Cairoli si appresta ad esordire nel campionato Mondiale MXGP 2019 domani in Argentina. alla viglia del primo Gran Premio di stagione, in programma ...