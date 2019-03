O’Live ritorna con Conquasso il 15 marzo | “Ho scelto la musica | non ho un piano B”

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Venerdì 15il live show O'Livecon, nel live show di ORadio che per due venerdì al mese ospita un'ora di esibizione dei producer dielettronica più importanti del panorama underground. Al secolo Luigi Pezzullo, 29enne di Vitulazio (Caserta), ha studiato presso la NUT Academy di Napoli, la scuola di specializzazione per le nuove tecnologie di produzionele.Oggi è un DJ e producer e ha firmato diverse tracce presenti sulla piattaforma Beatport. Nel suo EP, "Cereris" (2018) come in "Hannibal" (2018) e in tutte le altre produzioni troviamo un filo conduttore ricorrente come un credo, o come un continuo tributo: le influenze afro ed elettroniche. In entrambe le tracce di "Cereris", inoltre, compare anche un campionamento del brano La canzone della terra di Lucio Battisti, canzone dal ritmo tribale frenetico dal qualeestrae la voce per ...

