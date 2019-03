Nuova Bmw M3 | pronta al sorpasso dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GALLERY

«La Nuova Bmw Serie 3? In un oceano di Suv è un ritorno di fiamma» : ... per noi, non è più un problema - conclude Solero - in Italia i nodi sono le infrastrutture di ricarica e la mancanza di una politica che favorisca l'acquisto di auto green, non solo elettriche o ...

Nuova Bmw M3 : la "Regina" delle berline supersportive : L'ibrido plug-in è stato il grande protagonista in questi giorni al Salone di Givevra. Ma gli esperti non hanno dubbi: il futuro appartiene alle Touring, e soprattutto alle supersportive. Ecco che, ...

Nuova Bmw Serie 3 - la chiave... può restare a casa : Il modello sarà prodotto anche in Messico e in Cina Prezzi: da 38.700 euro, 318d base, a 59.150, 330d M Sport,

BMW : presentata alla stampa in Portogallo la Nuova S 1000RR [GALLERY] : 1/22 ...

BMW - presentata alla stampa la Nuova F 850 GS Adventure [GALLERY] : 1/15 ...

Bmw : prestazioni - manegevolezza e tecnologia nella Nuova Serie 3 : Milano, 25 feb., askanews, - Per più di 40 anni la Bmw Serie 3 Berlina ha caratterizzato il concetto di piacere di guida sportiva nella classe premium di medie dimensioni. Con un design dinamico ed ...

BMW : da marzo disponibile la Nuova Serie 3 - settima generazione - scopriamo assieme PREZZO e FOTO : 1/18 ...

Nuova Bmw Serie 3 - com’è e come va la settima generazione [FOTO e PREZZO] : La Nuova Bmw Serie 3 porta sul mercato un nuovo modo di concepire la berlina quattro porte tradizionale Per più di 40 anni la BMW Serie 3 Berlina ha caratterizzato il concetto di piacere di guida sportiva nella classe Premium di medie dimensioni. Con un design dinamico, maneggiabilità, efficienza impeccabile ed equipaggiamenti innovativi, contiene tutte le caratteristiche tipiche di una BMW alzando ancora una volta l’asticella ...

Formula E – La Bmw i8 è la Nuova safety car del Campionato di monoposto elettriche [FOTO] : La nuova supercar ibrida della Casa di Monaco scenderà in pista per la prima volta a Città del Messico La Bmw i8 coupé è stata scelta come nuova safety car della Formula E, il Campionato che vede competere le monoposto elettriche. La supercar ibrida della Casa di Monaco è stata svelata all’Autodromo Hermanos Rodriguez prima della tappa del Campionato che si svolgerà a Città del Messico. Alla presentazione hanno partecipato direttore della ...

BMW i8 Coupé - Nuova livrea per la Safety Car della Formula E : A poche ore dall'inizio del week end di gara dell' E-Prix di Città del Messico, la BMW ha presentato la livrea aggiornata della i8 Coupé Safety Car. La vettura ufficiale della serie è stata infatti personalizzata da Michael Scully, responsabile del Design BMW Motorsport, riprendendo i colori delle monoposto BMW iFE.18 impegnate in gara.374 CV ibridi in pista. La i8 Coupé Safety Car è stata realizzata appositamente per il campionato di ...

Nuova Bmw Serie 7 - fate largo alla Regina delle ammiraglie [FOTO] : La Casa di Monaco ha ridefinito nuovi standard di lusso, tecnologia e sicurezza nell’elitario club delle ammiraglie di rappresentanza BMW sta definendo il profilo dei suoi modelli di punta nel segmento lusso. La Nuova generazione della Bmw Serie 7 è una chiara dichiarazione d’intenti con la sua presenza decisa, l’eleganza sofisticata e il funzionamento straordinariamente innovativo, l’assistenza alla guida e la tecnologia ...

BMW - Con Gandini per una Nuova Spicup? : 1969, Salone di Ginevra: la BMW e la Bertone svelano al pubblico la 2800 Spicup, un prototipo di coupé cabriolet disegnato da Marcello Gandini. Cinquant'anni dopo il grande designer automobilistico italiano potrebbe tornare a collaborare con la Casa di Monaco per realizzare un modello celebrativo.Rivisitazione storica. Per il momento tutte le informazioni diffuse dalla BMW sono quelle di un tweet, che, celebrando la carriera di Gandini (padre, ...

Bmw - la Nuova Serie 3 è ipertecnologica : comandi vocali e gestuali per un salto nel futuro : MILANO - Sono più di quarant'anni che Bmw Serie 3 rappresenta lo stile bavarese nel mondo. Negli anni si è evoluta in varie forme, ma il formato berlina rimane ovviamente quello più richiesto. La nuova generazione della vettura tedesca cresce nelle dimensioni, ma perde chili ...