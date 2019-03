Nuoto | Manuel | Come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi

Nuoto : Bortuzzo. Lele Spedicato visita Manuel i leoni si associano : Il cantante dei Negramaro, Lele Spedicato, ha fatto visita presso la Fondazione Santa Lucia di Roma a Manuel Bortuzzo,che sta svolgendo riabilitazione

Nuoto - Manuel Bortuzzo torna in vasca dopo l’attentato : “un’emozione bellissima” : Nuoto, Manuel Bortuzzo ha annunciato oggi il suo ritorno in vasca dopo l’assurdo attentato a mano armata nel quartiere Axa di Roma Manuel Bortuzzo torna in piscina per la riabilitazione. Il 19enne nuotatore veneto, che ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato colpito da un proiettile, fuori da un locale nel quartiere Axa di Roma, è tornato in acqua. Con in testa la cuffia dell’amico Gabrile Detti, ha fatto le prime ...

Nuoto - un mese dall’agguato subito da Manuel Bortuzzo : lo splendido messaggio social per la fidanzata Martina [FOTO] : Ad un mese da quell’agguato che ha cambiato per sempre la sua vita, Manuel Bortuzzo ha voluto dedicare Un mese fa i colpi di pistola, il dolore lancinante e i sensi che se ne vanno. La sua vita rischia di scivolargli tra le mani, ma Manuel Bortuzzo serra le dita e se la tiene stretta, tornando a combattere per provare a riprendersi ciò che il destino ha provato a togliergli. Trenta giorni dopo quel maledetto 3 febbraio, il nuotatore ...

Gabriele Detti : "Mi preparo ai mondiali di Nuoto. Sento Manuel ogni giorno - aspetto di vederlo di nuovo in piedi" : Quest'anno il Trofeo Città di Milano non sarà soltanto un meeting per i nuotatori, soprattutto per Gabriele Detti. Il nuotatore è stato il compagno di allenamenti di Manuel Bortuzzo, l'atleta rimasto vittima di un agguato per uno sfortunato scambio di persona. Detti gareggerà in vasca lunga per preparare i mondiali di nuoto e sognare le olimpiadi di Tokyo 2020, ma porterà con se il suo compagno Manuel di cui ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2019 : Federica Pellegrini - Detti - Paltrinieri e tante stelle al via per Manuel Bortuzzo : Da venerdì 1° a domenica 3 marzo, la piscina ‘D. Samuele’ di Milano sarà teatro della nona edizione del Trofeo Città di Milano di Nuoto. Un evento che, come da tradizione, richiamerà tanti atleti del nostro movimento, essendo un po’ l’esordio del 2019 per molti, pensando agli Assoluti 2019 a Riccione (aprile), qualificanti per i Mondiali 2019, a Gwangju (Corea del Sud, 12-28 luglio). Tuttavia, le adesioni di Federica ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo lascia il San Camillo per centro riabilitazione : "Adesso inizia l'allenamento" : 'Adesso inizia l'allenamento'. Manuel Bortuzzo ha registrato un video dopo aver lasciato l'Ospedale San Camillo e raggiunto la Fondazione Santa Lucia, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere ...

VIDEO – Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Adesso inizia l’allenamento” : Tutto pronto per la neuro-riabilitazione presso il Centro Spinale nella Fondazione Santa Lucia, a Roma. Manuel Bortuzzo ha appena lasciato l’Ospedale San Camillo Forlanini e ha voluto farsi sentire in un breve VIDEO da tutti coloro che gli sono stati affianco, anche virtualmente, dopo la nota vicenda nella quale il nuotatore è stato colpito da un colpo di pistola che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori. Questo il toccante ...

Nuoto - Manuel lascia l'ospedale e inizia la riabilitazione al Santa Lucia : Manuel Bortuzzo nel video pubblicato dalla FederNuoto Manuel Bortuzzo è uscito oggi pomeriggio dall'ospedale San Camillo per essere subito trasferito presso il Centro spinale della Fondazione Santa ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo pronto a ripartire : “adesso torno ad allenarmi” : Nuoto, Manuel Bortuzzo non si è mai perso d’animo dopo quanto gli è accaduto ed ora promette di voler tornare ad allenarsi “Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Sono al Santa Lucia, a Roma, il centro di riabilitazione dove rimarrò per un bel po’“. Sono le parole di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ...

Manuel ferito - la FederNuoto lancia una raccolta fondi : 'È il momento di dare' : Per Manuel Bortuzzo , il nuotatore 19enne rimasto paralizzato dopo essere stato ferito da un colpo di pistola a Roma, la Federnuoto ha lanciato una raccolta fondi. ' E' il momento di trasformare la ...

Manuel Bortuzzo - la FederNuoto lancia una raccolta fondi per sostenere le cure dell’atleta 19enne : La Federazione Italiana Nuoto ha lanciato una raccolta fondi per provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo La Federnuoto lancia una raccolta fondi per Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato per un colpo di pistola a Roma. “E’ il momento di trasformare la solidarietà in un’azione concreta di sostegno. E’ il momento di dare“, scrive la Federazione italiana nuoto annunciando la ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo presto inizierà la sua riabilitazione. L’atleta è stato ascoltato dal magistrato : Buone notizie sul fronte “Manuel Bortuzzo”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuotatore nostrano ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale “San Camillo” a Roma, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori nell’ormai nota vicenda, migliora giorno dopo giorno e nel prossimo weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana sarà ...

Manuel Bortuzzo : "Sono felice di avere accanto il mondo del Nuoto. Mi ispirerò a Bebe Vio" : "Per ora penso di tornare a casa il più presto possibile, e stare sempre meglio. A migliorare ogni giorno, sempre di più, fisicamente". In un'intervista al Corriere della Sera, Manuel Bortuzzo parla di come è cambiata la sua vita dal letto d'ospedale al San Camillo. E di quanto senta vicino tutto l'ambiente del nuoto."È diventato come una famiglia, la nostra famiglia. Mi chiedono ancora come sia possibile tutto ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Ho pensato a Bebe Vio. Voglio andare avanti - mi ricordo tutto di quella notte” : tutto il mondo sportivo si è stretto attorno a Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola sparato “per errore”. Il ragazzo ha concesso alla Gazzetta dello Sport la prima intervista dopo il drammatico evento di otto giorni fa che gli ha cambiato la vita: “Mi ricordo tutto: la notte, la piazza, il distributore. Mi ricordo tutto, naturalmente fino al colpo di ...