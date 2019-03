Nuoto | Manuel Bortuzzo | “Come mi vedo tra 10 anni? In piedi Riderei se incontrassi chi

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019)oggi è tornato al Centro Federale della Fin a Ostia e ha parlato nel corso di una conferenza stampa. Il nuotatore, rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, si è contraddistinto per la sua proverbiale verve: “Come mifra 10? Spero in. Per guardare avanti non bisogna guardare indietro, la mia vita è sempre la stessa. C’e’ un problema logistico ma sono quello di sempre. Potevo battere la testa e non essere più me stesso. Incontrare chi mi ha sparato? Non mi cambierebbe nulla, penso che mi verrebbe da ridere perché non ha senso quello che hanno fatto“. E poi su un’eventuale partecipazione alle Paralimpiadi: “Non ci penso. Voglio prima vedere dove posso arrivare“.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

