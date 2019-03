Novità per la Cooperativa Legler Approvato il concordato preventivo

Salone dell'auto di Ginevra 2019 : da Peugeot Novità anche per la mobilità ibrida ed elettrica : Nel medesimo evento, la casa automobilistica francese Peugeot ha portato anche il concept della versione ibrida della sua berlina 508 , intitolandolo 508 Peugeot Sport Enginereed , con annesse ...

Grande Novità per Amazon : arriva la possibilità di acquistare e scaricare videogiochi e software : Da oggi i clienti di Amazon.it hanno la possibilità di acquistare in formato digitale e scaricare immediatamente videogiochi e software, scegliendo tra l'ampia selezione dei titoli più popolari, avendo così ora accesso al metodo di consegna più rapido possibile. Scopriamo i dettagli di questa iniziativa nel comunicato ufficiale. La selezione, in continuo ampliamento, include anche esclusive in formato digitale come Expansion Pack, Season Pass, ...

Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole Novità : Il roll out della versione 73 di Google Chrome per Android è partito. tante le novità che approdano col nuovo aggiornamento che riguardano i download, l'Omnibar e la modalità Risparmio dati, fra le altre cose. L'articolo Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità proviene da TuttoAndroid.

L'oroscopo del 14 marzo : Novità per il Cancro - giovedì importante per Pesci e Gemelli : Non mancano sorprese nelL'oroscopo di giovedì 14 marzo 2019. SI prospettano delle ore piene di novità interessanti ma non per tutti. Sarà una giornata importante oppure di quelle sottotono? Scopriamolo subito attraverso le previsioni delle stelle per tutti i 12 segni dello zodiaco. Oroscopo del giorno 14 marzo, previsioni da Ariete a Vergine Ariete: dovete avere più fiducia in voi stessi e farvi coinvolgere maggiormente nel lavoro. Rinunciate a ...

Mille Miglia 2019 - tutte le Novità - dai Vip - a Waze alla corsa per le elettriche : ... e poi Romain Dumas, pluri vincitore della 24 Ore di Le Mans e della 24 Ore del Nürburgring, con la Abarth 750 Zagato del 1957 e Jochen Mass, ormai di casa alla corsa più bella del mondo. Tra i ...

Fortnite si aggiorna : Le Novità della patch 8.10 per Battle Royale - Salva il Mondo e Modalità Creativa : Fortnite è in manutenzione per l’arrivo dell’aggiornamento 8.10, il quale porterà con se migliorie e novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, scopriamole insieme. Battaglia Reale Girosfera: Combina l’accelerazione al rapino per compiere delle imprese incredibili Distributori automatici: Ottieni un oggetto o un’arma gratuitamente Modalità Creativa 2 nuove isole ...

Per T-shirt lovers : ecco tutte le Novità della primavera : È aperta verso il mondo e assolutamente curiosa». I capi must-have del suo guardaroba? «Nel suo armadio ha i classici, il cappotto perfetto, il trench, il peacot - sempre presenti nelle collezioni ...

Novità per App Google Maps : Novità nell'App Google Maps che conta 5 miliardi di installazioni e si conferma il migliore navigatore satellitare Android di sempre

Oroscopo settimanale fino al 17 marzo : Novità per il Cancro - energia per il Leone : La terza settimana del mese di marzo ha avuto inizio. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci. Di seguito, l'Oroscopo che riguarda il periodo compreso tra lunedì 11 e domenica 17 marzo 2019. Previsioni da Ariete a Bilancia Ariete: la parte centrale del periodo sarà quello migliore, nel weekend sarà meglio non fare troppe cose contemporaneamente. In campo ...

Oroscopo 13 marzo : Bilancia destabilizzata - Novità per Gemelli - Vergine top : L'Oroscopo del 13 marzo rivela che i Pesci saranno molto fortunati e che nuove belle notizie attendono il Sagittario. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la giornata di mercoledì. Da Ariete a Vergine Ariete: non tutte le stelle saranno a vostro favore: Saturno è infatti dissonante e non vi consentirà di risolvere alcune problematiche. Qualcuno avrà la possibilità di cambiare ruolo a livello lavorativo. Non ...

Legge 104 : Novità 2018 e permessi - licenziamento è possibile. I casi : Legge 104: novità 2018 e permessi, licenziamento è possibile. I casi Abuso permessi Legge 104: quando il licenziamento è legittimo Tra le novità 2018 sulla Legge 104 ve ne sono alcune interessanti emerse da recenti sentenze della Cassazione, che riguardano in particolare il comportamento da assumere in caso il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 sia scorretto. Ovvero che il lavoratore non li sfrutti per ...

Spazio - l’astronauta Samantha Cristoforetti : “La Crew Dragon è una Novità importante - soprattutto per gli Stati Uniti” : “Viaggeremo più comodi e lavoreremo meglio“: lo ha dichiarato l’astronauta Samantha Cristoforetti in un’intervista a Repubblica, in riferimento al viaggio della Crew Dragon SpaceX, che ha concluso con successo il suo primo volo di prova rientrando sulla Terra dopo avere attraccato autonomamente alla Stazione Spaziale Internazionale. “La Crew Dragon è una novità importante, soprattutto dal punto di vista degli Stati ...

Oroscopo dell'11 marzo : Novità in amore per Vergine e Bilancia - Toro in affanno : L'Oroscopo del giorno 11 marzo 2019 cosa dice in merito all'inizio della nuova settimana? Riguardo l'Astrologia sui dodici segni il prossimo lunedì si prevede molto fortunato per coloro appartenenti ai segni della Vergine e della Bilancia. Tra questi qualcuno potrebbe essere chiamato per un lavoro particolare. In questi giorni a dominare su tutto una grande forza d'animo e tanto coraggio. In arrivo ottime notizie come anche inaspettate delusioni ...