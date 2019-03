Non è la D’Urso il quasi volo di Carla Fracci che rischia una caviglia

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Barbara D’Urso debutta in prima serata con il suo nuovo programma Live – Non è la D’Urso. e per l’occasione ha un parterre di ospiti incredibile: Al Bano insieme a Loredana Lecciso – tornati insieme in tv dopo 15 anni – e ai due figli Jasmine e Albano Junior (detto Bido), ma non è tutto. Inspiegabilmente tra le persone chiamate a parlare della splendida famiglia c’è, l’etoile, proprio quella vera non Virginia Raffaele per intenderci. Pare sia in trasmissione per dare un giudizio sull’attitudine di Loredana Lecciso per il ballo. Per la cronaca le ha detto: “Sei bellissima, intelligente, ironica devi sapere le tue capacità”. Ma a fare notizia è un inconveniente:alzandosi dalla sua postazione per avvicinarsi agli ospiti non ha visto un piccolo scalino e hato di finire lunga distesa a terra ...

