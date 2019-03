“Non è detto che lo stato finanzi le Olimpiadi del 2026” | ci dice Valente

NBA – Dirk Nowitzki fa chiarezza : “Non ho detto che mi ritiro. Mi piacerebbe giocare con Doncic e Porzingis” : Dirk Nowitzki fa chiarezza sul suo possibile ritiro: la stella dei Mavericks vorrebe giocare almeno una stagione con la coppia Doncic-Porzingis, ma dipenderà dal suo fisico Ovazioni in ogni palazzetto, saluti da parte degli altri giocatori, omaggi commoventi che hanno il sapore di ‘farewell tour’. Dirk Nowitzki viene celebrato così, quasi ogni notte. Il tedesco però non ha mai annunciato ufficialmente il suo ritiro a fine ...

“Non ha detto niente a nessuno”. Piero Barone - cosa si è scoperto sul tenorino del Volo : Sembravano tanti innamorati: foto sui social, dediche d’amore e presentazioni ufficiali in famiglia. Ma Piero Barone de Il Volo e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus si sono lasciati. A dare la notizia in esclusiva è stato il settimanale ”Chi”. La storia tra i due è arrivata al capolinea dopo soli cinque mesi e confermare la notizia è stata l’assenza di lui alla festa di laurea della ragazza. Le ...

NBA - Dirk Nowitzki pone dubbi sul suo futuro : “Non ho detto che mi ritiro…” : NBA, Dirk Nowitzki ancora non è certo di volersi ritirare, il cestista tedesco ancora prende tempo in vista dell’estate Dirk Nowitzki si ritirerà a fine stagione? Chissà. Il futuro del cestista tedesco non è ancora del tutto chiaro, dato che quest’ultimo ha posto dei dubbi in merito alla sua decisione di appendere le scarpe al chiodo al termine della stagione: “non ho dato ancora alcun annuncio. Se mi divertirò ancora ...

Fernando Alonso e la romantica sorpresa a Linda Morselli : “Non può essere importante solo il 14 febbraio mi aveva detto - ma poi…” [VIDEO] : Fernando Alonso romanticone: la speciale sorpresa per la sua Linda Morselli nel giorno di San Valentino Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Fernando Alonso e Linda Morselli. L’ex pilota di F1, fresco vincitore della 24 ore di Daytona, ha portato in una località calda e marina la sua dolce metà per una vacanza romantica e rilassante. La bellissima modella italiana ha nei giorni scorsi pubblicato delle Storie Instagram ...

Vince Mahmood davanti a Ultimo e il Volo. E l’Ariston insorge contro il verdetto. Il vincitore : “Non ci sto proprio credendo” : Mahmood trionfa al Festival di Sanremo nell'edizione piu' digital della storia della competizione canora. Il giovane artista milanese si impone nello spareggio della votazione finale con 'Soldi' davanti a Ultimo con 'I miei particolari' e al 'Volo' con 'Musica che resta'. Il pubblico dell'Ariston e' insorto nella quasi totalita' contro il verdetto che ha portato in finale i tre artisti. Un'edizione, quella 'dell'armonia', secondo il direttore ...

MotoGp - Valentino Rossi frena gli entusiasmi : “Non mi aspetto di essere subito competitivo - alla Yamaha ho detto…” : Il pilota della Yamaha ha parlato nel corso della presentazione ufficiale della moto 2019, esprimendo le proprie sensazioni in vista della stagione che sta per cominciare La nuova stagione è ufficialmente cominciata, la Yamaha ha svelato la nuova M1 a Giacarta, presentando una moto rivoluzionata soprattutto nella livrea. La speranza di Valentino Rossi e Maverick Viñales è che lo sia anche nelle prestazioni, considerando le difficoltà ...