Niccolò Bettarini furioso su Instagram | scarcerato il suo aggressore

Scarcerano il suo aggressore - la rabbia di Niccolò Bettarini : "Questo è un paese di m***a senza giustizia" : Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, si è sfogato su Instagram dopo aver appreso la notizia della scarcerazione di Davide Caddeo. Quest'ultimo è stato condannato a 9 anni di carcere per aver accoltellato Bettarini lo scorso luglio e ora passa dal carcere ai domiciliari. Il 30enne ha ora l'obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove dovrà ...

Niccolò Bettarini furioso : «La giustizia italiana non esiste - è uno schifo» - e attacca anche l'avvocato : «La giustizia italiana non esiste, è uno schifo». Niccolò Bettarini è furioso e si è sfogato su Instagram pubblicando una serie di stories dove dice la sua....

Niccolò Bettarini furioso dopo la scarcerazione del suo aggressore : 'E' uno schifo' : Niccolò Bettarini si sfoga duramente sui social dopo aver appreso che il Giudice del Tribunale di Milano ha chiesto la scarcerazione per la persona che qualche mese fa lo ha accoltellato all'uscita di una discoteca, mettendo la sua vita a rischio. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, in queste ore, ha postato una serie di stories al vetriolo dove si è scagliato contro la giustizia italiana ma anche contro il suo stesso avvocato, ...

Niccolò Bettarini dopo la scarcerazione del suo aggressore : "La giustizia in Italia è uno schifo - sono incaz*ato" : Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Guido Salvini ha stabilito la scarcerazione di Davide Caddeo, il 30enne condannato a 9 anni di carcere per aver accoltellato nel luglio scorso Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. L’uomo sconterà comunque la sua pena agli arresti domiciliari, con l’obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove lavorerà. Niccolò ...

Milano - condannato a 9 anni è già fuori dal carcere l'aggressore di Niccolò Bettarini : La tragica vicenda della rissa che vide come vittima Niccolò Bettarini il 1° luglio dello scorso anno fuori da una celebre discoteca milanese non finisce di provocare forti polemiche. Se la feroce aggressione subita dal figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini aveva posto il problema dei troppi balordi che frequentano i locali della movida, questa volta a far parlare è la decisione del tribunale riguardo la pena dell'uomo che quella notte ...

Milano - l’aggressore di Niccolò Bettarini passa dal carcere ai domiciliari : l’aggressore di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, passa dal carcere agli arresti domiciliari: a prendere questa decisione è stato il Gip, Guido Salvini. Al ragazzo di trent’anni, Davide Caddeo, individuato come l’esecutore materiale del reato, qualche mese fa, era stata inflitta una condanna di 9 anni di reclusione essendo stato il giovane accusato di tentato omicidio aggravato. Diversamente dai suoi complici, ...

Niccolò Bettarini - scarcerato uno degli aggressori. Il gip : 'Curi la sua dipendenza' : La pena deve avere una 'funzione rieducativa' anche se il condannato la sta già scontando solo in fase di custodia cautelare e non è ancora arrivata una sentenza definitiva. È sulla base di questo ...

Niccolò Bettarini - scarcerato per i problemi con la droga l’aggressore del figlio di Simona Ventura. Il gip : “Si curi” : Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Guido Salvini ha stabilito la scarcerazione di Davide Caddeo, il 30enne condannato a 9 anni di carcere per aver accoltellato nel luglio scorso Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. L’uomo sconterà comunque la sua pena agli arresti domiciliari, con l’obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove lavorerà. Il ...

Niccolò Bettarini - scarcerato uno degli aggressori. Il gip : 'Si curi' : Davide Caddeo , il 30enne condannato a 9 anni per aver accoltellato a luglio Niccolò Bettarini , figlio di Stefano e Simona Ventura, passa dal carcere ai domiciliari ma con 'l'obbligo' di frequentare ...

Niccolò Bettarini : uno dei condannati evade dai domiciliari - stava scappando in Albania : Diverse ore fa è trapelata la news che vede uno dei condannati, reo dell'aggressione inferta ai danni di Niccolò Bettarini lo scorso luglio, evadere dai domiciliari e dirigersi verso l'Albania. Andi Arapi, questo il nome dell'evasore, il quale intendeva trasferirsi in Albania per sfuggire agli arresti domiciliari, è stato l'unico a ricevere una condanna di 5 anni, tra le 4 persone condannate per la brutale violenza sferrata contro Niccolò. Il ...

Niccolò Bettarini finalmente arriva la patente : Per Niccolò Bettarini finalmente è arrivato il momento della patente di guida! Il figlio di Simona Ventura e Stefano, posta ironicamente il bollettino postale dell’autoscuola con la scritta: “Miracolo”. Si è conclusa nel migliore dei modi la giornata di Mr Bettarini. Qualche ora prima, a commento della vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, aveva detto: “Noi volevamo solo che fosse fatta giustizia e giustizia è stata fatta”. Niccolò ...

Niccolò Bettarini - fermato uno degli aggressori in discoteca : scappava verso l'Albania : Andi Arapi, uno dei quattro aggressori di Niccolò Bettarini, figlio Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera, mentre cercava di scappare imbarcandosi su un traghetto diretto in Albania. Arapi è stato condannato dal tribunale di Milano con altri

Niccolò Bettarini e l’incidente : ‘È assurdo ma mi sono immedesimato nei miei aggressori’ : “Ho voluto sapere chi fossero i miei aggressori. Paradossalmente mi sono immedesimato in loro per capire la rabbia che li ha mossi. assurdo ma è così”: questa la confidenza di Niccolò Bettarini che, sei mesi dopo l’accoltellamento di cui è stato vittima, è tornato sul tragico evento anche per commentare la condanna ai suoi quattro aggressori. “Mi hanno salvato per miracolo”, racconta ricordando i giorni successivi ...

Condannati gli aggressori di Niccolò Bettarini - lui : ‘Giustizia è stata fatta’ : “Giustizia è stata fatta “. Queste le parole di Niccoló Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, all’uscita del tribunale di Milano, ieri pomeriggio, quando i giudici hanno emesso la sentenza di condanna per i suoi aggressori. “Finalmente è finito questo periodo tremendo. Ora vivo un momento di felicità, perché questo non è stato un periodo facile, né per me né per la mia famiglia”, ha dichiarato, visibilmente ...