News Uomini e Donne | tronista di Maria De Filippi è diventata mamma

Uomini e Donne News : Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sempre più innamorati: la coppia ritorna al castello delle scelte Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, appaiono oggi innamorati più che mai. I due, in questi giorni, stanno provando a godersi ogni attimo della loro nuova vita di coppia che, stando […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte ...

News Uomini e Donne : Teresa si sfoga dopo la rottura con Andrea : Teresa Langella rompe il silenzio dopo l’addio a Andrea di Uomini e Donne Andrea Dal Corso e Teresa Langella, come tutti sapranno, si sono detti addio definitivamente. Difatti i due, dopo essersi riavvicinati in questi giorni, ieri, durante la registrazione di Uomini e Donne, hanno litigato nuovamente, decidendo di mettere la parola fine alla loro frequentazione. E dopo quasi 24 ore da questo amaro epilogo, Teresa Langella si è sfogata ...

Uomini e Donne News - Antonio fidanzato? L’avvistamento dopo Teresa : news Uomini e Donne, Antonio si è fidanzato? Il gossip dopo la scelta di Teresa Langella Una volta scoperto di non essere lui la scelta di Teresa Langella, Antonio ha mostrato al pubblico di Uomini e Donne di essere rimasto davvero molto male. Ad oggi, ci sono delle curiose novità sull’ex corteggiatore del Trono Classico. […] L'articolo Uomini e Donne news, Antonio fidanzato? L’avvistamento dopo Teresa proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne - Andrea delude Teresa. Lei sbotta : “E’ finita!” : Teresa Langella e Andrea Dal Corso ai ferri corti: il nuovo confronto a Uomini e Donne Per chi sperava che oggi Andrea e Teresa avrebbero annunciato il loro fidanzamento rimarrà deluso. Difatti, come riportato dalle anticipazioni pubblicate dal blog IlVicolodelleNews.it, i due, oggi presenti alla registrazione di UeD, hanno rivelato di essersi visti ultimamente a Napoli e di essersi scambiati un bacio. Tuttavia Andrea ha poi attaccato la ragazza ...

Uomini e Donne News - Noel e Alessandro : il nuovo attacco di Armando : news Uomini e Donne, Noel felice con Alessandro: la rivelazione sull’amore e il duro attacco di Armando Siamo ancora decisamente lontani da una possibile pace tra Noel e Armando. I due continuano ad attaccarsi anche ora che lei ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. L’ormai ex dama del Trono Over ha deciso di […] L'articolo Uomini e Donne news, Noel e Alessandro: il nuovo attacco di Armando proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News : Andrea Zelletta fa una confessione a Paola : Andrea Zelletta di Uomini e Donne si sbilancia con Paola Nell’ultima puntata andata in onda del Trono Classico di Uomini e Donne Maria De Filippi, per mancanza di tempo, non è riuscita a mandare in onda l’esterna di Andrea Zelletta con Paola. Il video dell’esterna però è stato caricato successivamente sul sito WittyTv.it. E in questa circostanza i due sono sembrati essere particolarmente complici e affiatati l’un con ...

Uomini e Donne News - Ivan e Sonia : la Pattarino spiazza Gonzalez : news Uomini e Donne, Ivan e Sonia dopo la scelta: la Pattarino completamente diversa Ivan e Sonia hanno raccontato al magazine di Uomini e Donne come sono andati i loro primi giorni da fidanzati. Dopo la scelta, i due sono felici della decisione presa all’interno del castello. Nonostante lei fosse piena di dubbi nei confronti […] L'articolo Uomini e Donne news, Ivan e Sonia: la Pattarino spiazza Gonzalez proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Marta regala una pizza ad un senzatetto : le critiche : Uomini e Donne news: Marta Pasqualato replica alle critiche Marta Pasqualato nelle ultime ore è stata protagonista di una serie di critiche in seguito ad un suo gesto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aperto un sondaggio sul suo profilo Instagram nel quale chiedeva un parere tra due opzioni: “pizza per noi o pizza […] L'articolo Uomini e Donne news, Marta regala una pizza ad un senzatetto: le critiche proviene da ...

Uomini e Donne News - Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme : una foto sorprende : Uomini e Donne, cosa fanno Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme? Le news Il mondo di Uomini e Donne è davvero piccolo, se pensate che oggi abbiamo visto Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme. Visto su Instagram, s'intende. Vecchi e nuovi protagonisti si conoscono spesso ...

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma lascia il programma con Rocco? Ultime News : Uomini e Donne anticipazioni: Gemma lascia il programma insieme a Rocco? Gli ultimi sviluppi Gemma Galgani è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Della dama, dopo anni e anni dal suo arrivo nel programma, i fan del Trono Over continuano a discutere oggi, schierandosi chi a suo favore chi contro di lei […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Gemma lascia il programma con Rocco? Ultime news proviene da Gossip ...

Uomini e Donne News - Nilufar e Giordano : l’Addati spiazza - ultimo gesto : news Uomini e Donne, Nilufar e il gesto contro Giordano: nessun ritorno di fiamma I fan di Nilufar e Giordano sperano ancora nel ritorno di fiamma. L’ex coppia di Uomini e Donne si è detta addio da diverso tempo ormai, eppure c’è chi ancora crede che sia possibile tornare a vederli uno accanto all’altro. In […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano: l’Addati spiazza, ultimo gesto proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : Davide corteggia Giulia? Angela Nasti furiosa : Davide Digeso di Uomini e Donne lascia Angela Nasti e corteggia Giulia Cavaglia? A distanza di qualche giorno, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. C’è stato un forte scontro in studio tra Angela Nasti e Davide Digeso. Dopo la fine della scorsa puntata, la tronista ha raggiunto il corteggiatore nel camerino per risolvere alcuni problemi. Mentre parlavano, Davide ha fatto un passo falso, come hanno ...

Uomini e Donne oggi - Luigi e Irene : prime foto e News tra le polemiche : Luigi e Irene dopo la scelta: le prime news sulla nuova coppia di Uomini e Donne Cosa sta succedendo tra Luigi e Irene dopo la scelta? I fan vogliono news sulla nuova coppia di Uomini e Donne e non mancano di certo! Come per le altre coppie che si sono formate in questa tornata di […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Luigi e Irene: prime foto e news tra le polemiche proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Alessia Cammarota accusata di evitare la De Lellis : il motivo : Uomini e Donne, Alessia Cammarota sotto accusa dopo le scelte di Ivan e Luigi: c’entra Giulia De Lellis Ieri sera sono andate in onda le ultime scelte di Uomini e Donne della stagione e oggi le news sui protagonisti non mancano di certo. Per esempio, abbiamo visto che Alessia Cammarota è stata accusata di evitare […] L'articolo Uomini e Donne news, Alessia Cammarota accusata di evitare la De Lellis: il motivo proviene da Gossip e Tv.