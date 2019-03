Nel 2019 saranno costruiti 4 sottomarini e 7 navi per la Marina Militare russa

Equinozio di primavera 2019 : significato - data e celebrazioni Nel mondo - : Tradizioni e celebrazioni nel mondo Sono tante le tradizioni in tutto il mondo legate a questo fenomeno. L'Equinozio di primavera ha infatti un valore simbolico molto importante, si festeggia, ad ...

Bollo auto 2019 : esenzione totale Nel dl semplificazioni - i modelli : Bollo auto 2019: esenzione totale nel dl semplificazioni, i modelli modelli esenzione Bollo auto 2019 Interessanti novità sul fronte del Bollo auto 2019, con una possibile esenzione totale, ovvero al 100%, della tassa di proprietà sui veicoli per alcuni modelli. Come ormai ben saprete, la Legge di Bilancio 2019 ha infatti istituito un dimezzamento del Bollo auto per le auto storiche, ovvero, più precisamente, per tutte quelle auto che hanno ...

Nucleo familiare Isee 2019 o fiscale : chi va inserito Nella dichiarazione : Nucleo familiare Isee 2019 o fiscale: chi va inserito nella dichiarazione Nucleo familiare e residenza fiscale 2019 Conoscere la definizione del Nucleo familiare Isee è molto importante ai fini fiscali, perché è proprio dalla composizione di questo Nucleo, nonché da altri parametri, che dipende l’erogazione di diversi benefici e agevolazioni. Per capire meglio ed esemplificare, occorre distinguere 3 concetti che risultano differenti tra loro, ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. Azzurri ko in qualificazione. Solo Lupo/Nicolai Nel tabellone principale : Giornata senza gloria per le due coppie azzurre del Beach volley impegnate nelle qualificazioni del torneo 4 Stelle del World Tour in programma a Doha in Qatar. Ranghieri/Caminati hanno sfiorato la qualificazione, mentre Rossi/Carambula, reduci dalla faticaccia di Sydney e sfiancati dal jet leg, sono usciti di scena subito. La coppia che aveva strabiliato in Australia è uscita sconfitta nettamente dagli ucraini Gordieiev/Popov: Rossi/Carambula ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara inarrestabile! Stoccarda sconfitto 3-1 a domicilio Nell’andata dei quarti di finale : È ufficiale: Novara in Champions non sbaglia mai! La formazione allenata da Massimo Barbolini, impegnata questa sera nell’andata dei quarti di finale della massima competizione europea di Volley femminile, ha conquistato il settimo successo consecutivo imponendosi con il risultato di 3-1 (25-19; 26-24; 19-25; 25-20) sul campo dello Stoccarda. Vittoria di fondamentale importanza per la compagine piemontese, che ha dimostrato di non ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara inarrestabile! Stoccarda sconfitto 3-1 a domicilio Nell’andata dei quarti di finale : È ufficiale: Novara in Champions non sbaglia mai! La formazione allenata da Massimo Barbolini, impegnata questa sera nell’andata dei quarti di finale della massima competizione europea di Volley femminile, ha conquistato il settimo successo consecutivo imponendosi con il risultato di 3-1 (25-19; 26-24; 19-25; 20-25) sul campo dello Stoccarda. Vittoria di fondamentale importanza per la compagine piemontese, che ha dimostrato di non ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : Johannes Boe Nell’individuale per la quarta medaglia e la Coppa di specialità : Per gli standard ai quali ci ha abituato, il norvegese Johannes Boe una gara in questi Mondiali di Biathlon l’ha già sbagliata, buttando l’oro all’ultimo poligono nella pursuit. Per questo motivo domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 16.10, sarà ancora una volta lui il favorito numero uno alla conquista della medaglia d’oro nella 20 km individuale maschile. Oltre all’obiettivo, dichiarato alla vigilia della rassegna ...

Autostrade : Oltre 6 mld opere già 'cantierabili' Nel 2019 : Milano, 12 mar., LaPresse, - Autostrade per l'Italia ricorda di essere pronta a realizzare investimenti, cantierabili già nel 2019, per Oltre 6 miliardi di euro complessivi, ai quali si aggiungono 1,7 ...

Biathlon - Pagelle Individuale Mondiali 2019 : Vittozzi - magia d’argento e Coppa Nel mirino. Wierer lotta - Oeberg firma il bis : Oggi si è disputata l’Individuale femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dalla svedese Hanna Oeberg davanti alla nostra Lisa Vittozzi che ha conquistato una fantastica medaglia d’argento a Oestersund. Di seguito le Pagelle della gara. LISA Vittozzi: 10. Ha gareggiato da vera veterana e ha tirato fuori una magia dopo aver faticato tra sprint e inseguimento. Oggi è tornata l’azzurra che avevamo ammirato negli ultimi mesi: ...

Mondiali Biathlon 2019 – Festa azzurra ad Oestersund : storico argento di Vittozzi Nella 15km - sua anche la Coppa del Mondo di specialità : argento storico per Lisa Vittozzi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund 2019: l’azzurra si aggiudica anche la classifica di specialità di Coppa del Mondo Lisa Vittozzi straordinaria oggi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund. L’atleta italiana ha conquistato uno storico argento nella 15km individuale della rassegna iridata, diventando la prima italiana nella storia a conquistare una medaglia in questa disciplina. Lisa Vittozzi ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - dominio della Lube Nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Lisa Vittozzi - é un argento dolcissimo! Trionfo Nella Coppa del Mondo di specialità e ipoteca sulla generale! : Nel giorno del 28° titolo iridato femminile dell’individuale del Biathlon, sulle nevi di Oestersund (Svezia), la campionessa olimpica Hanna Öberg si produce nella gara di celestiale perfezione: convincente sugli sci stretti ed immacolata al poligono. La svedese sceglie perfettamente i tempi nelle sessioni di tiro, scandendo un ritmo notevole nelle frazioni di fondo. La Corea del Sud e la Svezia legate a doppio filo dalla prova strepitosa ...

Slitta l’abolizione dell’ora legale : Nel 2019 ci sarà il cambio d’orario : L'abolizione dell'ora legale Slitta, almeno, al 2021. La commissione Trasporti dell'Europarlamento ha approvato una mozione con cui chiede un rinvio sulla decisione finale degli stati membri riguardante l'abolizione del passaggio da ora solare a ora legale. I paesi dovranno comunicare la loro volontà entro aprile 2020 e l'ultimo cambio d'orario dovrebbe arrivare a marzo 2021.Continua a leggere

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2019 : Paris obbligato a vincere in discesa e a sperare Nella debacle di Feuz : vincere e poi sperare. Dominik Paris ha questo obiettivo nella discesa di Soldeu, dove si disputano le Finali della Coppa del Mondo 2018-2019. L’altoatesino deve recuperare ottanta punti a Beat Feuz e sa che, per balzare in testa alla classifica di specialità, non dipenderà ovviamente solo da lui. Paris è praticamente obbligato a vincere in quel di Soldeu, dove per la prima volta corrono gli uomini. A quel punto l’altoatesino deve ...