NBA | out Gallinari e Clippers ko Belinelli e gli Spurs fanno sei di fila

NBA – Brutte notizie per gli Orlando Magic : Markelle Fultz out fino a fine stagione : Complicato il ritorno in campo di Markelle Fultz in stagione: il coach dei Magic, Steve Clifford, nutre poche speranze di vedere l’ex Sixers in campo quest’anno Il problema alla spalla che affligge Markelle Fultz dal suo ingresso in NBA non sembra dargli tregua. L’ex talento dei Sixers, scambiato con i Magic alle soglie della trade deadline, potrebbe essere costretto a restare fuori fino al termine della stagione poichè ...

NBA – Cavs - nessuno vuole J.R. Smith! Ma niente buyout : si aspetta l’estate per racimolare qualcosa : I Cleveland Cavaliers non sono riusciti a piazzare J.R. Smith prima della trade deadline e non hanno intenzione di tagliarlo: la franchigia dell’Ohio proverà a venderlo in estate I Cleveland Cavaliers hanno provato a liberarsi di diversi giocatori prima della trade deadline, al fine di liberare spazio salariale e guadagnare asset per la nuova stagione. La franchigia dell’Ohio non è riuscia però a piazzare J.R. Smith e il suo ...

NBA - Kyle Kuzma MVP - anche - per soldi : e durante il time-out urla '1 - 2 - 3 : bonus!' : Kyle Kuzma aveva qualcosa da farsi perdonare: "L'anno scorso " ammette lo stesso giocatore dei Lakers " non mi ero impegnato un granché, non avevo messo la giusta concentrazione sulla gara: quest'anno ...

NBA - Jeremy Lin buyout con Atlanta e firma con Toronto : Jeremy Lin si appresta a cambiare maglia per l’ennesima volta, il playmaker lascerà Atlanta per volare a Toronto Jeremy Lin è in procinto di ottenere un buyout da Atlanta, liberandosi dunque dagli Hawks. Dopodiché il playmaker sarà libero di firmare con una nuova franchigia, con un indirizzo che sembra essere già stato stabilito per il proseguo della sua carriera. Toronto è infatti in pole position per accaparrarselo e mettere a ...

Mercato NBA 2019 - tutti i free agent liberi dopo il buyout : dopo la deadline degli scambi, si apre il Mercato dei buyout tra i giocatori rimasti senza squadra. Alcuni potrebbero tornare molto utili alle squadre in lotta per i playoff: scopriamo quali occasioni ...

Mercato NBA – Toronto - si punta al forte sul mercato dei buyout : ecco i nomi : Dopo il colpo Marc Gasol, i Toronto Raptors guardano alle ultime aggiunte per completare il roster, spulciando il mercato dei buyout: nel mirino Matthews e Ellington Una delle trade principali avvenute nell’ultimo giorno di mercato ha visto protagonisti i Toronto Raptors. La franchigia canadese, a sorpresa, si è aggiudicata Marc Gasol mettendo sul piatto Valanciunas, Wright e Miles, insieme ad una scelta futura al Draft. Chiara ...

Mercato NBA – I Celtics cedono Bird! Monroe ai Nets : buyout per Robin Lopez - Kanter - Ellington - Matthews e McLemore : Gli ultimi spostamenti di Mercato NBA a cavallo della trade deadline: i Celtics cedono Jabari Bird, buyout per Robin Lopez, Enes Kanter, Wayne Ellington, Wesley Matthews e Ben McLemore Lo scoccare delle 21:00 italiane ha posto la parola fine al Mercato degli scambi NBA: le franchigie non possono più effettuare scambi. Le ultime due trade arrivate a filo di gong sono state la cessione di Jabari Bird (e una compensazione monetaria) dai ...

Mercato NBA – Knicks - nessuno vuole Enes Kanter : prende piede l’ipotesi buyout : I New York Knicks non riescono ad ottenere niente di buono in cambio di Enes Kanter: il centro turco, in rotta con coach Fizdale, potrebbe accordarsi per il buyout Finito ai margini delle rotazioni da qualche partita, chiuso definitivamente dal neo arrivo del pariruolo DeAndre Jordan, Enes Kanter sembra aver fatto il suo tempo a New York. A poche ore dalla scadenza della trade deadline, i Knicks stanno cercando di piazzare il centro turco ...

Mercato NBA – Kenneth Faried raggiunge il byyout con i Nets : Rockets intenzionati a firmarlo : Kenneth Faried si è accordo con i Brooklyn Nets per il buyout: gli Houston Rockets sarebbero intenzionati ad inserirlo nel loro roster Kenneth Faried e i Brooklyn Nets si sono detti addio. Il giocatore e la franchigia hanno trovato l’accordo per il buyout che permetterà all’ex Nuggets di diventare free agent e accordarsi con qualsiasi altra squadra. In questo senso, va sottolineato l’interesse degli Houston Rockets che ...

NBA - sette vittorie di fila per i Golden State Warriors. Out Gallinari - Belinelli ok : LOS ANGELES - Allo Staples Center i Los Angeles Clippers perdono con i Golden State Warriors , forti del rientro di DeMarcus Cousins . I San Antonio Spurs vincono in trasferta e regalano l'ennesimo ...

Mercato NBA – Robin Lopez in trattiva per il buyout con i Bulls : Golden State Warriors spettatori interessati : Robin Lopez in trattativa per il buyout con i Chicago Bulls: il centro sarebbe finito nel mirino dei Golden State Warriors Robin Lopez, tramite il suo entourage, sta cercando di risolvere il suo contratto con i Chicago Bulls. Il centro vorrebbe accordarsi per il buyout con la franchigia, al fine di potersi cercare una nuova sistemazione da free agent, ma i Bulls vorrebbero poterlo inserire in qualche trattativa prima della trade deadline ...

NBA – Caos Celtics - Jaylen Brown e Marcus Morris vengono alle mani : il VIDEO della lite durante il time out : Jaylen Brown e Marcus Morris hanno litigato in panchina durante la sconfitta dei Celtics contro i Miami Heat di questa notte Jaylen Brown e Marcus Morris sono venuti letteralmente alle mani durante la gara persa questa notte dai Celtics sul parquet di Miami. I due cestisti sono stati divisi dai compagni durante un time out nel quale sono volate parole grosse ed anche uno spintone di Marcus Morris a Brown. Il motivo? Il giovane Jaylen ha ...

Mercato NBA – Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si separano : raggiunto l’accordo per il buyout : Si separano le strade di Chandler Parsons e dei Memphis Grizzlies: dopo tanti infortuni e un quadriennale folle, il giocatore e la franchigia si accordano per il buyout Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere, viste le premesse, soprattutto quelle contrattuali, neanche minimamente rispettate dall’apporto in campo: Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si sono separati. Troppi gli infortuni che hanno costretto il ...