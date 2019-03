NBA – Joel Embiid ne combina un’altra delle sue | il suo nuovo cane si chiama come l’ex gm

NBA – Joel Embiid non ha dubbi : “Kevin Durant è il miglior giocatore della lega” : Parole al miele di Joel Embiid nei confronti di Kevin Durant: secondo il centro camerunense, la stella dei Golden State Warriors sarebbe il miglior giocatore della lega “Per me Kevin Durant è il miglior giocatore della lega”, firmato Joel Embiid. Il centro dei Sixers non ha nascosto i suoi apprezzamenti per la stella dei Golden State Warriors, dichiarati ai microfoni di Nick Friedell di ESPN prima della sfida tra Warriors e Sixers. Il big ...

NBA – Infortunio Joel Embiid : problema al ginocchio per il centro dei Sixers - ecco i tempi di recupero : Joel Embiid fermo per Infortunio: il centro dei Sixers costretto a stare fuori per un problema al ginocchio sinistro La pausa per l’All-Star Game porta con sé una brutta notizia per i tifosi dei Sixers. Joel Embiid si è procurato un problema al ginocchio sinistro che lo terrà a riposo per almeno una settimana, prima di essere rivalutato dallo staff medico dei Sixers. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto non ha comunque ...

All-Star Game NBA – Embiid e Curry giocano a… pallavolo : la schiacciata di Joel rischia di fare danni! [VIDEO] : Curry si salva per un soffio: il riscaldamento in versione pallavolistica termina con una potentissima schiacciata di Embiid Grande spettacolo nella notte italiana per la sfida tra Team LeBron e Team Giannis all’All-Star Game di NBA svoltosi a Charlotte. Tante giocate incredibili, rimonte, schiacciate e divertimento allo stato puro, per i giocatori in campo ma soprattutto per gli spettatori che hanno assistito dal vivo, ma anche da ...

NBA - Joel Embiid vola su un'attrice in prima fila : 'Le ho salvato la vita' : L'uomo, diventato in breve l'idolo del mondo online che gravita attorno alla NBA, non si è scomposto. Si è rialzato, ha messo a posto gli occhiali, tornando al suo lavoro come se niente fosse. Meglio ...

NBA : Joel Embiid attacca gli arbitri - ma il suo vero problema è Al Horford : Al termine della solita conferenza stampa passata a commentare l'ennesima sconfitta dei suoi Sixers contro i Celtics, Joel Embiid si è liberato , nel modo più sbagliato possibile, di un sassolino che ...

NBA - i premi di gennaio : Joel Embiid e James Harden protagonisti : ROMA - Non poteva che essere James Harden il miglior giocatore della Western Conference del mese di gennaio. 43.6 punti di media, 8.7 rimbalzi e 7.6 assist, dai tempi di Wilt Chamberlain non si ...

NBA – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei melodrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro, ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...