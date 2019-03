NBA | Gallinari a riposo contro Portland | Clippers a picco; San Antonio vince la 6in fila

NBA 2019 - i risultati della notte (13 marzo) : prosegue la corsa di Milwaukee e Denver - successi importanti per Philadelphia e San Antonio - cadono i Clippers senza Gallinari : Sono stati sette i match disputati nella nottata NBA. I playoffs ormai sono dietro l’angolo e le squadre vanno a caccia di vittorie importanti per il posizionamento nella post-season. Sotto questo punto di vista risultano pesanti le vittorie dei Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, per la prima testa di serie nelle rispettive Conference, mentre Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers (che vincono in casa dei Los Angeles ...

NBA - Gallinari stende Boston e Lou Williams miglior realizzatore dalla panchina all-time : Notti magiche ancora per Danio Gallinari che continua a tenere i Clippers nella serie positiva che li sta conducendo sempre più vicini ai Playoff. Impegnati contro i Celtics la notte del 12 marzo, i Clippers di Doc Rivers hanno contato ancora una volta su Gallo che ha risposto con 25 punti, 5 rimbalzi, 2 assist. 9 su 12 dal campo e 4 su 5 da tre per la stella italiana e ottime percentuali al tiro per tutti i Clippers che chiudono 140 a 115, ...

NBA - 25 punti per Danilo Gallinari e i Clippers travolgono Boston : TORINO - I Clippers travolgono allo Staples Center i Boston Celtics : 25 punti per uno straordinaro Danilo Gallinari . La notte NBA , però, non regala spettacolo a Los Angeles. A Houston , James ...

NBA - un Gallinari scatenato e i Clippers schiacciano Boston : Uno, Danilo Gallinari, sta vivendo la miglior stagione della carriera. L'altro, Lou Williams, è ufficialmente diventato la miglior riserva della storia Nba, scavalcando Dell Curry, sì, il papà di ...

Risultati NBA – Gallinari ancora trascinatore con Williams - Walker non basta agli Hornets : Gallinari ancora una volta tra i protagonisti, i 40 di Walker non bastano ai Charlotte Hornets: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Spettacolo infinito nella notte italiana con le partite di NBA. Il basket oltreoceano non si smentisce mai e regala emozioni mozzafiato. Splendida vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Toronto Raptors per 126-101. I padroni di casa sono stati trascinati da un ottimo Sexton, a referto con 28 punti. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

NBA - L.A. Clippers-Boston 140-115 : Gallinari 25 - Lou Williams 34 con record : Il momento magico degli L.A. Clippers non accenna a fermarsi, così come la loro scalata nella Western Conference. La squadra di Doc Rivers ha conquistato la quinta vittoria consecutiva grazie a una ...

NBA - Gallinari più Williams - Oklahoma al tappeto : Con i 74 punti della coppia Gallinari-Williams i Clippers fanno lo sgambetto ai Thunder e conquistano così il loro quarto successo consecutivo. Settima perla consecutiva per i Rockets, che maltrattano ...

Basket : NBA. Gallinari 34 punti record e Clippers volano : C'e' molto di Danilo Gallinari nella vittoria (quarta consecutiva) che i Clippers hanno ottenuto contro Oklahoma nella notte italiana in Nba.

NBA - Gallinari strepitoso con 34 punti - Williams decisivo con 40 : OKC va ko a L.A. : L.A. Clippers-Oklahoma City 118-110 Danilo Gallinari mette subito in chiaro di voler recitare da protagonista nella gara contro i Thunder: l'azzurro segna 15 punti nei primi 6 minuti di gara, ...

Risultati NBA – Thompson da urlo nel successo di Golden State su Denver - i Clippers si godono un pazzesco Gallinari : Sono trentanove i punti messi a referto dal giocatore di Golden State, nettamente il migliore in campo nel match con Denver. Harden trascina Houston, niente da fare per i Pelicans al cospetto di Toronto Dopo il ko con Boston, Golden State torna a vincere davanti al proprio pubblico, stendendo 122-105 i Denver Nuggets. Prestazione pazzesca di Klay Thompson, capace di mettere a referto ben 39 punti, conditi da 3 rimbalzi e quattro assist nei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 marzo) : Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff. Golden State vince lo scontro diretto - Houston supera Philadelphia : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Clippers vedono i playoff sempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo ...

NBA - ecco 'Genuino' : lo speciale degli L.A. Clippers su Danilo Gallinari : Gli L.A. Clippers vogliono diventare una franchigia di élite nella NBA. E la costruzione di una franchigia di élite passa anche dal modo in cui una squadra riesce a raccontare i propri protagonisti, ...

NBA - la lettera di Gallinari ai Clippers e alla Nazionale : "Per me è sacra - voglio giocare i Mondiali" : 'Sono cresciuto in un paese di 2.000 abitanti a 45 minuti da Milano: quando ero piccolo, se piangevo i miei genitori mi davano una palla e mi mandavano a giocare in giardino. Devo aver pianto parecchi