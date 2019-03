Nasce lo SKA Observatory | firmato al MIUR il trattato internazionale

Miur - Nasce lo SKA per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo : Con questo Trattato - ha proseguito - stiamo dando vita a un momento destinato a segnare la nostra storia presente e futura, la storia della Scienza e della conoscenza dell'Universo. SKA è l'icona ...

Astronomia - Nasce a Roma Ska Observatory : ... Skao,, che si prepara a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all' Astronomia nel mondo, dopo l'European Southern Observatory , Eso,.

Astronomia - Nasce a Roma Ska Observatory : 14.12 Passo cruciale verso la costruzione della più grande rete di radiotelescopi del mondo, chiamata Ska. L'osservatorio che dovrà realizzarla è nato oggi a Roma dove sette Paesi sotto la guida dell'Italia hanno firmato il trattato internazionale che istituisce lo Ska Observatory (Skao), che si prepara a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all' Astronomia nel mondo, dopo l'European Southern Observatory (Eso).

Nasce lo SKA Observatory - al Miur firma Trattato internazionale : ... la firma del Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory , SKAO,, l'organizzazione intergovernativa, IGO, per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. ...

Nasce lo SKA Observatory - rivoluzione per l'astronomia : Passo cruciale verso la costruzione della più grande rete di radiotelescopi del mondo, chiamata Ska. L'Osservatorio che dovrà realizzarla è nato oggi a Roma, dove sette Paesi sotto la guida dell'...

Rivoluzione per l’astronomia : Nasce lo SKA Observatory - firmato il trattato per il radiotelescopio più grande al mondo [FOTO e VIDEO] : Si è tenuta oggi a Roma, presso il Salone dei Ministri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la firma del trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta così a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all’astronomia nel mondo, dopo ...