Napoli | parla Ancelotti alla vigilia dell’Europa League | “Milik gioca sicuro”

(Di mercoledì 13 marzo 2019)di Europain casa, la squadra di Carloaffronta il Salisburgo, ecco le importanti indicazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa: "Siamo venuti a Salisburgo per fare una buona partita e possibilmente vincerla. Dobbiamo andare in campo sereni e concentrati per passare il turno. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una partita deludente anche a causa delle energie fisiche e mentali spese in Europae ci siamo salvati con un pareggio. Milikdi sicuro. Devo ancora scegliere il suo compagno d'attacco. Il Salisburgo pressa molto bene in avanti, ma quando riesci a superare questa barriera hai molte opportunità".anche Hysaj: "Siamo 23tori in rosa e anche se mancano calciatori importanti, siamo disposti sempre a sacrificarci e fare bene".

