ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “Da piccolo mi hanno sempre detto che una donna non si tocca nemmeno con un fiore. E allora, io dico che chi dà unoad una donna è uno stronzo“. Dall’altare, senza usare giri di parole, don Antonio Loffredo,chiesa del rione Sanità, ha commentato così l’assassinio di Fortuna Bellisario, ladi tre figlidi botte adalil 7 marzo scorso., il sacerdote ha detto che “l’amore non lascia lividi” e poi si ha lanciato un appello: “Alle donne dico: se siete in difficoltà, denunciate“. Nel corso dell’omelia ilha sottolineato anche la necessità di aiutare le donne e ha evidenziato che gli uomini che commettono atti di violenza contro le donne non possono essere definiti tali. Alle esequie erano presenti centinaia di abitanti del rione Sanità per l’ultimo ...

TutteLeNotizie : Napoli, il parroco durante i funerali della mamma uccisa dal marito: “Chi dà uno schiaffo a… - Cascavel47 : Napoli, il parroco durante i funerali della mamma uccisa dal marito: “Chi dà uno schiaffo a una donna è uno stronzo… - Noovyis : Un nuovo post (Napoli, il parroco durante i funerali della mamma uccisa dal marito: “Chi dà uno schiaffo a una donn… -