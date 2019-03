Napoli | De Laurentiis mette le cose in chiaro | “Giuntoli ha rinnovato cinque anni

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il presidente delha confermato il rinnovo del direttore sportivo, annunciando poi come Insigne non sia sul mercato Sono giorni frenetici in casa, non solo dal punto di vista sportivo. Aurelio Deinfatti ha annunciato il rinnovo quinquennale del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, confermando anche la permanenza in azzurro di capitan Insigne.Massimo Paolone/LaPresseNessuna clausola per lo scugnizzo napoletano, che continuerà dunque ad essere un pilastro della formazione di Ancelotti: “Cristiano Giuntoli haper. Siamo molto felici del suo lavoro e siamo sicuri che la società e la squadra potranno crescere ancora. Insigne? Non mi risulta sia sul mercato, non c’è un prezzo per lui. Per quanto riguarda il gap con le squadre europee, per ridurlo dovrei indebitarmi perché fatturano 800-900mln. Io non posso farlo, sono ...

claudioruss : Cristiano Giuntoli rinnoverà il suo contratto da direttore sportivo del Napoli per altri cinque anni, lo ha appena… - FinancialSs : De Laurentiis: «Giuntoli rinnova per 5 anni» - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, #DeLaurentiis: 'Insigne non ha prezzo, non è sul mercato'. Il presidente azzurro: '#Giuntoli ha rinnovato 5 a… -