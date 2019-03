Mussolini | il moderato Tajani lo assolve | “Fino alla guerra con Hitler ha fatto cose

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Benitohadellepositive. Almeno fino. Non è il pensiero di un neo fascista ma quello del presidente del Parlamento europeo, Antonio. Il quale, oltre a presiedere la massima istituzione parlamentare dell’Unione, è anche il leader di una partito che sostiene di esseree unico argine agli estremismi: cioè Forza Italia. Eppure le dichiarazioni diaì Radio 24, non lasciano dubbi, seppur pieni di distinguo: “? Fino a quando non ha dichiaratoal mondo intero seguendo, fino a quando non s’èpromotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, hadellepositive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla”, ha detto il presidente del ...

