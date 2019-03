Musica | Jack Savoretti | Brexit? Non sono d' accordo | sono europeo

La Musica di Michael Jackson sparita da alcune radio : Il documentario che alza il velo sulle accuse di pedofilia ai danni di Michael Jackson ha sollevato un vero e proprio un polverone mediatico. Non sono bastati gli appelli della famiglia a boicottare ...

La BBC non bandisce la Musica di Michael Jackson - la smentita ufficiale : “Non mettiamo al bando gli artisti” : Nelle ultime settimane l'ondata di polemiche sul documentario Leaving Neverland di Dan Reed ha stimolato dei rumors sulla messa al bando della musica del Re del Pop da parte dell'emittente britannica, ma è arrivata la smentita ufficiale : la BBC non bandisce la musica di Michael Jackson e mai lo farà con gli artisti. La falsa informazione era stata pubblicata dal Sunday Times, ma il magazine Variety ha interrogato un portavoce dell'emittente che ...

Micheal Jackson - dopo le accuse nel documentario Leaving Neverland la Bbc esclude la Musica di Jacko dalla programmazione : Nel documentario “Leaving Neverland” due testimoni hanno raccontato di aver subito da piccoli abusi nella casa di Micheal Jackson. dopo queste accuse la Bbc ha deciso di escludere la musica dell’artista americano dalla sua radio, la decisione è stata riportata dal The Sunday Times. Anche se il portavoce della radio britannica ha provato a frenare: “Noi non banniamo canzoni o artisti e Michael Jackson, come ogni altro ...