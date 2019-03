MotoGp – Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : “il motore Honda è molto forte” : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo ‘rosso’ composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l’esaltante primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp vinto da Andrea Dovizioso, tante sono state le polemiche che hanno caratterizzato il Gp del Qatar. Tra queste quella che riguarda il deflettore del forcellone della Desmosedici dei piloti del team Ducati ...

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “prestazione solida - è riuscito ad arrivare a sei decimi dalla vittoria” : Il team director della Yamaha ha analizzato la gara in Qatar, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione di Rossi e Viñales Non proprio un esordio da incorniciare per la Yamaha in Qatar, il team giapponese non ha brillato in gara riuscendo ad ottenere al massimo un quinto posto con Valentino Rossi, autore di una rimonta da urlo dopo essere partito 14°. AFP/LaPresse Tutto il contrario invece di Viñales, scattato in pole ma ...

MotoGp - la vittoria di Andrea Dovizioso è sub-judice. Ducati a rischio squalifica - Dall’Igna tranquillo : La splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019, classe MotoGP, è sub-judice. Il forlivese rischia una squalifica che, di fatto, comprometterebbe in partenza la corsa al Mondiale. Honda, Aprilia, Suzuki e Ktm, nella serata di ieri, hanno presentato ricorso alla Commissione Gara per la pinna ancorata al forcellone della GP19, ritenendola un’irregolare appendice aerodinamica. Gli steward hanno respinto la richiesta dei team, ...

MotoGp – Dall’incubo al terzo posto - Crutchlow torna a sorridere dopo l’Australia : “pensavo di non tornare a camminare” : Cal Crutchlow sul podio del Qatar dopo il lungo infortunio subito lo scorso ottobre in Australia, le parole commoventi del pilota britannico “dopo l’incidente in Australia non sapevo nemmeno se sarei tornato a camminare. Invece sono in moto e sul podio: è quasi un sogno, ho giocato bene le mie carte. Devo ringraziare il mio medico a casa, la mia famiglia, il team, che mi ha sempre sostenuto e creduto in me, anche quando non era ...

MotoGp - Dovizioso si toglie un sassolino dalla scarpa : che schiaffo ai critici dopo il successo in Qatar : Il pilota della Ducati è diventato il terzo italiano più vincente nella storia della MotoGp, agguantando Biaggi sul gradino più basso del podio Un pazzesco Andrea Dovizioso si prende il Gp del Qatar, portando la Ducati sul grandino più alto del podio nel primo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp. AFP/LaPresse Un prestazione maiuscola quella del pilota della Ducati, diventato grazie a questo successo il terzo pilota italiano più ...

MotoGp - Dall’Igna e Domenicali esaltano Dovizioso : “non ha sbagliato nulla - ha fatto quello che ha voluto” : I due uomini più rappresentativi della Ducati hanno esaltato la prestazione di Dovizioso, riuscito a vincere il Gp del Qatar davanti a Marquez e Crutchlow Una vittoria sofferta, sudata ma al tempo stesso meritata. Andrea Dovizioso vince il Gp del Qatar, precedendo sul traguardo Marc Marquez e Cal Crutchlow, cominciando alla grande una stagione da vivere tutta d’un fiato. Felicità e soddisfazione in casa Ducati, con Gigi ...

Hamilton carica Rossi in Qatar - le FOTO dal paddock della MotoGp 2019 : Dopo la visita al box Petronas nel giorno delle qualifiche del GP in Qatar, Lewis Hamilton prima della gara fa tappa da Valentino Rossi. Il campione del mondo di F1 ieri aveva ribadito la propria ammirazione per il Dottore : 'Sono un suo grande fan, girare in pista con lui sarebbe un vero onore per me' LA GARA DI MotoGP LIVE Hamilton: 'CORRERE CON ...

MotoGp Qatar live - la gara in diretta dalle 18 : MotoGp accende i motori per la prima gara della stagione, live dalle 18 ,. In Qatar si corre il gran premio numero uno del Motomondiale 2019 , con Maverick Vinales uomo da battere: sua la pole ...

MotoGp – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

MotoGp - Valentino Rossi e Jorge Lorenzo fuori dalla lotta per la pole position in Qatar : Delusione per 2: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Campioni che in Qatar rallenatono e quindi non riescono a sfidare i rivali per partire davanti nel primno Gp della stagione. Inizia, quindi, in salita ...

Lewis Hamilton in Qatar - le FOTO dal paddock della MotoGp 2019 : Prima di scambiare i caschi con Morbidelli e Quartararo, il campione del mondo di F1 ha studiato da vicino le loro M1. Già fissato il prossimo appuntamento con la MotoGP: al termine della stagione di ...

MotoGp - Marquez subito il più veloce in Qatar. Quarto tempo per Valentino Rossi - fuori però dalla top ten : subito il campione del mondo. Che, già in Qatarm si mette dietro i rivali. Libere 3 nel segno di Marc Marquez a Losail in Qatar in vista del primo Gran Premio della stagione della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha fermato ...

MotoGp – Terminate le Fp3 in Qatar : Marquez super nonostante la caduta - Valentino Rossi fuori dalla Q2 [TEMPI] : La caduta non ferma Marc Marquez, Valentino Rossi non riesce a staccare il pass per la Q2 di oggi pomeriggio: i tempi delle Fp3 del Gp del Qatar Una terza sessione di prove libere ricca di colpi di scena e preoccupazione, oggi pomeriggio sul circuito di Losail. La Honda ha dovuto fare i conti con le cadute sia di Lorenzo che Marquez, che hanno avuto conseguenze differenti. Se il campione del mondo in carica infatti è tornato presto in ...