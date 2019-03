Motocross | Jeffrey Herlings ancora infortunato | tempi di recupero lunghi Addio al

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il Mondialepotrebbe perdere uno dei suoi uomini simbolo., infatti, rischia di non partecipare al campionato incominciato una decina di giorni fa in Argentina. Il Campione del Mondo in carica, infatti, non si era presentato in Sudamerica a causa di un infortunio al piede e i recenti test medici hanno evidenziato che idisonopiuttostoCome riporta corsedimoto.com, l’olandese dovrebbe saltare addirittura i prossimi quattro Gran Premi e dunque non potrebbe difendere il titolo iridato visto che in quel caso accumulerebbe un ritardo importante dai suoi avversari in classifica generale. A questo punto l’alfiere della KTM potrebbe decidere di partecipare al National americano che scatterà il 18 maggio ma tutto si deciderà in Austria nelle prossime settimane, la scelta non è semplice perché ci sono dei contratti firmati ...

