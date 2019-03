Morto ex presidente Bologna Cipollini : Bologna, 13 MAR - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Renato Cipollini. L'ex giocatore e dirigente, nato a Codogno, si è spento nella notte, a 73 anni, a Ferrara, a causa di un malore, lasciando la moglie Grazia e ...

Ethiopian Airlines. Morto Paolo Dieci presidente del Cisp : Tra le otto vittime italiane dell’Ethiopian Airlines ci sono l’archeologo di fama internazionale Sebastiano Tusa, assessore regionale siciliano ai Beni culturali

Morto Alberto Bucci presidente della Virtus Pallacanestro Bologna : Avrebbe compiuto 71 anni ad aprile ma Alberto Bucci è già tornato alla casa del Padre. E’ Morto il presidente

Basket - è Morto Alberto Bucci a 70 anni. Da allenatore ha vinto tre scudetti con la Virtus Bologna - di cui è poi diventato presidente : Il Basket italiano piange la scomparsa di uno dei suoi personaggi più rappresentativi degli Anni ’80 e ’90. Alberto Bucci, dopo una lunga malattia, è morto all’età di 70 anni, lasciando tre figlie e un’eredità non da poco all’interno della nostra pallacanestro. Nato a Bologna il 25 aprile 1948, Bucci ha avuto modo di fare la sua prima esperienza da allenatore di Serie A (allora Serie A1) all’età di 25 anni, in ...

Lula - lutto per l'ex presidente del Brasile : il nipotino di 7 anni Morto per meningite : lutto per l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere dallo scorso aprile dove sconta una condanna a 12 anni per corruzione: il nipotino di appena 7 anni è morto colpito da una ...

È Morto Giuliano Soria - ex presidente del premio Grinzane Cavour : È morto Giuliano Soria, ex presidente del premio letterario Grinzane Cavour. Nel 2016 Soria fu condannato in via definitiva per uso illecito di finanziamenti pubblici e violenza sessuale nei confronti di un suo dipendente. Soria aveva 68 anni, era affetto da una

Morto Elio Panero Presidente di Bene Banca : E' Morto Elio Panero, Presidente della Banca di credito cooperativo Bene Banca di Bene Vagienna, Cuneo, . Aveva 66 anni ed era malato da alcuni mesi. Era stato eletto Presidente dall'assemblea dei ...

Siviglia - Morto l’ex presidente Alés Garcìa : sui social il commovente saluto di Monchi : L’ex numero uno del club andaluso si è spento nella giornata di oggi, il ds della Roma ha voluto inviargli un dolce pensiero su Twitter E’ morto oggi a Siviglia l’ex presidente del club andaluso Roberto Alés García. Il direttore sportivo della Roma ed ex Siviglia Monchi ha voluto dedicargli un post su Twitter: “Tanto di quello che sono lo devo a lui. Un sevillista con la maiuscola, una persona buona. Roberto Ales ...

Morto primo presidente dell'Afghanistan : ANSA, - KABUL, 12 FEB - E' Morto oggi a 93 anni Sibghatullah Mujadidi, primo presidente dell'Afghanistan dopo il ritiro delle truppe sovietiche invaditrici e il crollo del governo pro-comunista di ...

Morto Guido Roberto Vitale - ex presidente di Rcs Mediagroup : Laureatosi in Economia presso l'Università di Torino, Vitale era anche un alumnus della Graduate School of management della Columbia University di New York.