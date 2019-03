Morte sul lavoro | il datore può risponderne anche se il decesso deriva da un malore

Il governatore della California firma la moratoria sulla pena di Morte 'Contraria ai nostri valori' : 'Non credo che una società civilizzata possa affermare di essere leader nel mondo finché il suo governo continua ad approvare l'esecuzione premeditata e discriminatoria della sua gente', ha detto ...

Lala uccisa per rapina : l'ipotesi degli investigatori inglesi sulla Morte della 26enne bresciana a Manchester : La ragazza è stata trovata morta nell'appartamento che condivideva con altre ragazze. Fermati due giovani di origini senegalesi come Lala, che dalla provincia di Brescia si era trasferita in Inghilterra tre anni fa per cercare lavoro

Il governatore della California annuncerà una moratoria sulla pena di Morte : Secondo tutti i principali giornali americani, mercoledì il governatore della California Gavin Newsom annuncerà una moratoria sulla pena di morte e una sospensione della pena per tutti i 737 condannati a morte dello stato. La California è uno dei 30 stati

Chiuse le indagini sulla Morte Davide Astori : dalla causa del decesso all’idoneità - ecco perché 2 medici sono indagati : La Procura di Firenze ha chiuso le indagini per la morte di Davide Astori, il 31enne capitano della Fiorentina deceduto in albergo il 4 marzo 2018 prima della partita di Udine. sono indagati per omicidio colposo due medici, Giorgio Galanti, ex direttore del Centro di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, e Francesco Stagno, direttore sanitario dell’Istituto di medicina sportiva di Cagliari. L’avviso di chiusura ...

"Bowie scelse il suicidio assistito". La tesi della biografa del Duca Bianco sulla sua Morte : David Bowie avrebbe pianificato i dettagli della propria morte, ricorrendo al suicidio assistito. La notizia è stata data da Lesley-Ann Jones, biografa del Duca Bianco. In un'intervista rilasciata alla radio della BBC, la giornalista britannica ha raccontato gli ultimi giorni di vita di Bowie e della procedura che avrebbe scelto per morire. Secondo questa tesi, la scelta di David Bowie è stata fatta per "proteggere" la propria ...

Isola dei Famosi - Soleil brutalizza Ariadna : 'Morte di fame'. L'insulto che scatena la censura : Soleil Sorgè ha sicuramente un bel caratterino. La naufraga dell' Isola dei Famosi 2019 ha scatenato una vera e propria bagarre nella diretta di ieri 11 marzo. L'attuale fiamma di Jeremias Rodriguez ...

Luke Perry : Jennie Garth replica agli insulti per il silenzio dopo la Morte : All'indomani della scomparsa di Luke Perry, il mitico Dylan della serie tv Beverly Hills 90210, i fan di tutto il mondo lo hanno omaggiato, così come i protagonisti del telefilm, da Shannon Doherty a Jason Priesley.L'unica a essere rimasta in silenzio pare sia stata Jennie Garth, che dopo la morte dell'attore ha pubblicato su Instagram una foto con le tre figlie in occasione della Festa della donna. La Garth per questo è stata bersagliata ...

Keith Flint si è impiccato : le ultime rivelazioni dell'inchiesta sulla Morte del cantante dei Prodigy : Keith Flint si è impiccato. Il cantante e ballerino, frontman della band britannica dei Prodigy, trovato senza vita il 4 marzo scorso a 49 anni nella sua residenza dell'Essex, nel sud...

Morte del piccolo Gianlorenzo : cosa è stato scoperto sul carro dal quale è caduto. Un fatto così ingiusto… : Sulla vicenda della morta del piccolo Gianlorenzo Manchisi, è stato detto molto. Come ricorderete, il bimbo di 2 anni e mezzo è morto dopo essere caduto da un carro durante la sfilata di Carnevale a Bologna lo scorso Martedì Grasso. Naturalmente gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire se la tragedia poteva essere evitata o meno. Ora però si rende noto che il procuratore, Giuseppe Amato, ha parlato di “evidenti situazioni di ...