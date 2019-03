Mondiali Biathlon – Le sensazioni di Hofer e Windisch al termine della gara | le parole

Biathlon - Pagelle individuale Mondiali 2019 : Peiffer trova la magia - doppia festa in casa Boe - Hofer buon quinto : Oggi si è disputata l’individuale maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dal tedesco Arnd Peiffer davanti al bulgaro Vlasov e al norvegese T. Boe mentre l’azzurro Lukas Hofer ha concluso in quinta posizione. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. ARND Peiffer: 10. Il tedesco non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo in questa specialità, oggi trova un incredibile zero e conquista una ...

Biathlon - Mondiali 2019. Lukas Hofer : “Buon quinto posto - ottimo per la classifica”. Windisch : “Tagliato fuori dagli errori” : Oggi si è disputata l’individuale maschile ai Mondiali 2019 di Biathlon, Lukas Hofer ha concluso al quinto posto con due errori e ha dimostrato di essere in ottima forma mentre Dominik Windisch ha mancato quattro bersagli e ha terminato nelle retrovie. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Lukas Hofer: “Sabato e domenica ho fatto due gare sotto tono, anche rispetto agli allenamenti, ora ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer - l’Italia si affida alla coppia magica per la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer: questa è la coppia dell’Italia per la singled mixed relay, la staffetta che andrà in scena domani ai Mondiali 2019 di Biathlon. I due altoatesini hanno regalato al nostro Paese il primo e unico trionfo in questo format in occasione della tappa di Coppa del Mondo che si è disputata poche settimane fa a Soldier Hollow e ora cercheranno di conquistare una medaglia sulle nevi di Ostersund (Svezia) dopo essere ...

Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 : la startlist - i partecipanti ed i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Carabina in spalla e sci ai piedi, ad Oestersund, in Svezia, per i Mondiali di Biathlon: domani, giovedì 14 marzo, a partire dalle ore 17.10 è in Programma l’assegnazione dell’ottavo titolo iridato, quello della Staffetta mista a coppie. Per l’Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Di seguito il Programma completo della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la startlist. ...

Mondiali Biathlon – Oro a Peiffer - Lukas Hofer chiude quinto : miglior risultato in carriera per l’azzurro : Lukas Hofer è quinto nell’individuale ai Mondiali, miglior risultato in carriera. Peiffer oro, a Johannes Boe la coppa di specialità Lukas Hofer non era mai arrivato così in alto in una individuale, eppure, guardando l’ordine d’arrivo, è dura non avere rimpianti. Il quinto posto è un gran risultato, ma la strepitosa condizione dell’altoatesino sugli sci (dove trova la quarta prestazione di giornata) poteva ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia sesta con Lisa Vittozzi e la staffetta mista! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : la 20 km individuale va al tedesco Arnd Peiffer! Johannes Boe giù dal podio - ottimo quinto Lukas Hofer : La 20 km individuale maschile dei Mondiali di Biathlon va al tedesco Arnd Peiffer, che fa 20/20 e centra l’oro davanti alla sorpresa di giornata, il bulgaro Vladimir Iliev, mentre è terzo Boe, non Johannes, che interrompe il filotto di medaglie terminando nono, ma Tarjei, il maggiore dei fratelli. ottimo quinto Lukas Hofer, mentre è 29° Dominik Windisch. Thomas Bormolini termina 43°, infine è 72° Thierry Chenal. Nel primo poligono tanti ...

Biathlon oggi (13 marzo) - 20 km maschile Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza dell’individuale : Con la 20 km individuale maschile inizia la seconda metà di gare ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta solo per le medaglie iridate e per la Coppa di specialità, dato che la classifica generale di Coppa del Mondo è già ampiamente decisa. In gara per l’Italia quattro atleti: Thierry Chenal con il 5, Lukas Hofer col 29, Dominik Windisch col 56 e Thomas Bormolini col 76. Di seguito il programma completo della 20 km ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : Johannes Boe nell’individuale per la quarta medaglia e la Coppa di specialità : Per gli standard ai quali ci ha abituato, il norvegese Johannes Boe una gara in questi Mondiali di Biathlon l’ha già sbagliata, buttando l’oro all’ultimo poligono nella pursuit. Per questo motivo domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 16.10, sarà ancora una volta lui il favorito numero uno alla conquista della medaglia d’oro nella 20 km individuale maschile. Oltre all’obiettivo, dichiarato alla vigilia della rassegna ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : Lisa Vittozzi ci porta a quota 24 : Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la 24^ medaglia della storia ai Mondiali di Biathlon, la sappadina si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale di Oestersund e ha così rimpinguato il nostro bottino a pochi giorni dal bronzo firmato dalla staffetta mista. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia nella rassegna iridata. medaglie DELL’ITALIA AI Mondiali DI Biathlon: 1979 Ruhpolding ...

Mondiali Biathlon 2019 – L’entusiasmo di Lisa Vittozzi dopo l’argento : “volevo dimostrare a me stessa che potevo farcela” : Le parole di Lisa Vittozzi dopo lo splendido argento ai Mondiali di Biathlon 2019 di Oestersund Lo zero in piedi e il decimo tempo sugli sci nell’inseguimento erano stati segnali di maturità all’interno di una gara sfortunata. Il pettorale giallo riconquistato, forse, ha fatto il resto, dando a Lisa Vittozzi la carica necessaria per disputare una prestazione meravigliosa nell’individuale a 48 ore di distanza. Per ...

Biathlon - Mondiali 2019. Lisa Vittozzi : “Una giornata memorabile - ora terrò stretto il pettorale giallo” : Lisa Vittozzi risplende di luce propria a Oestersund dove si stanno disputando i Mondiali 2019 di Biathlon, l’azzurra ha conquistato una splendida medaglia d’argento nell’individuale e ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità. giornata memorabile per la sappadina che ha anche operato uno strappo importante in classifica generale mettendo le mani sulla Sfera di Cristallo, la sua gioia è sfrenata come traspare dalle ...

Biathlon - Pagelle Individuale Mondiali 2019 : Vittozzi - magia d’argento e Coppa nel mirino. Wierer lotta - Oeberg firma il bis : Oggi si è disputata l’Individuale femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dalla svedese Hanna Oeberg davanti alla nostra Lisa Vittozzi che ha conquistato una fantastica medaglia d’argento a Oestersund. Di seguito le Pagelle della gara. LISA Vittozzi: 10. Ha gareggiato da vera veterana e ha tirato fuori una magia dopo aver faticato tra sprint e inseguimento. Oggi è tornata l’azzurra che avevamo ammirato negli ultimi mesi: ...