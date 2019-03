Milano Nel segno di Leonardo il più grande appuntamento dedicato alla cultura alimentare

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

Huawei crede nellItalia. Nuova sede a Milano : Ovviamente, anche il 5G riveste un ruolo importante all'interno del Centro: oltre alla spiegazione dei vari use case realizzati nel mondo, è possibile toccare con mano una delle innovazioni frutto ...

Nel Consiglio della Lega Serie A esiste solo il Nord : Milano - Udine - Bergamo : Scaroni al posto di Fassone Vi abbiamo fatto un resoconto di quel che è accaduto ieri in Lega Serie A, con Lotito che ha portato a Paolo Scaroni i voti per succedere a Fassone in seno al Consiglio. Un Consiglio che parla esclusivamente la lingua del Nord. Per la Lega Serie A il calcio italiano è pertinenza esclusivamente settentrionale. Quattro sono i consiglieri e tutti e quattro di pertinenza di club settentrionali. Ci sono Alessandro ...

La Corte d’Appello di Torino ha cancellato le condanne di Salvatore e Jonella Ligresti per il caso Fonsai : il processo sarà rifatto a Milano : La Corte d’Appello di Torino ha cancellato per incompetenza territoriale le condanne di primo grado di Salvatore e Jonella Ligresti nel processo sul caso delle falsificazioni dei bilanci del gruppo assicurativo Fondiaria-Sai (Fonsai). Il processo di primo grado andrà quindi

Fiera Milano - utile netto lievita a 18 - 6 milioni nel 2018 : Fiera Milano ha chiuso l'esercizio con utili in fortie crescita. Il risultato netto è pari a 18,6 milioni di euro e si confronta con gli 1,7 milioni del 2017. All'Assemblea degli Azionisti è stata ...

Fonsai - annullate le condanne per Jonella Ligresti e altri manager : atti a Milano : La condanna a Jonella Ligresti e altri manager di Fonsai è stata annullata. Il processo dovrà ricominciare da capo, ma a Milano. La prima sezione della Corte d’appello di Torino ha accolto le istanze delle difese che avevano sollevato dubbi sulla competenza territoriale del Tribunale piemontese e ha annullato quindi la condanna di primo grado nei confronti della figlia dell’ingegnere Salvatore Ligresti, dell’ex amministratore ...

Basket - Serie A : Reggio Emilia-Milano 67-71 nel posticipo : Reggio Emilia-Milano 67-71 Milano supera Reggio Emilia e gli infligge la settima sconfitta consecutiva grazie alle buone prestazioni di Kuzminskas, 14 punti, e Tarczewski, 10,, ai padroni di casa ...

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Milano non brilla ma sbanca Reggio Emilia nel posticipo : Minimo sforzo e massimo risultato per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha sconfitto Reggio Emilia con il punteggio di 67-71 nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket e si è confermata in testa alla classifica con ampio margine sulle inseguitrici. Mike James (14 punti) e Mindaugas Kuzminskas (14 punti) hanno trascinato al successo la squadra lombarda in una serata non particolarmente brillante, mentre ...

Bryan Adams a Bologna e Milano Nel 2019 : biglietti in prevendita per i 2 concerti italiani del tour Shine a Light : Bryan Adams a Bologna e Milano per due concerti in Italia nel 2019. Le date fanno parte della tournée mondiale Shine a Light, di prossimo avvio, che porterà l'artista canadese ad esibirsi dal vivo anche in Europa e in Italia con due concerti nei palazzetti dello sport di Bologna e Milano. Bryan Adams a Bologna e Milano terrà gli unici due concerti in programma nella penisola quest'anno. Le date sono quelle del 14 dicembre all'Unipol Arena di ...

Julia Michaels a Milano Nel 2019 dopo le collaborazioni con Niall Horan e Selena Gomez : biglietti in prevendita per il concerto in Italia : Julia Michaels a Milano, in concerto nel 2019 per l'unico evento in programma nella penisola. La data è quella del prossimo 2 ottobre, la location scelta è quella del Fabrique. Tra le cantautrici più apprezzate degli ultimi anni, candidata ai Grammy Awards, Julia Michaels a Milano porterà il suo nuovo spettacolo, primo tour da headliner, che segue la pubblicazione del disco Inner Monologue Part I, rilasciato lo scorso 25 gennaio con Universal ...

Football americano - IFL 2019 : nella prima giornata Milano e Bolzano strapazzano Bergamo e Torino - vincono anche Lazio e Parma in casa di Bologna e Ancona : Si è conclusa oggi la prima giornata di IFL, principale campionato italiano di Football americano: nel derby lombardo tra Milano e Bergamo dominio dei meneghini che domano gli ospiti con il punteggio di 37-0. Vittoria convincente anche di Bolzano che tra le mura amiche si sbarazzano del Torino per 41-7. Colpaccio esterno della Lazio che si impone per 40-20 sul campo del Bologna, mentre più equilibrata la sfida tra Ancona e Parma, conclusa con la ...

Feriti nel metrò a Milano : indaga la Procura - sigilli ai vagoni. Atm al lavoro per calibrare le frenate : Aperta un'inchiesta dopo l'ennesima brusca frenata dovuta all'entrata in funzione del sistema automatico di sicurezza