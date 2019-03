Migranti | Mediterranea | ' sabato Mare Jonio riparte per portare voce di speranza'

Migranti - Mediterranea pronta a salpare di nuovo. Notarianni : “Dal 13 marzo saremo in mare” : “Dal 13 marzo saremo di nuovo in mare”. Ad affermarlo è Maso Notarianni, giornalista e membro di Mediterranea che, dichiara l’Ong italiana pronta a salpare di nuovo per il monitoraggio del Medirerraneo. La data fissata è quella del 13 marzo, giorno in cui l’equipaggio della “Mare Jonio” riprenderà la navigazione dalle coste italiane. “Non c’è correlazione tra la presenza di Ong in mare e ...

Migranti : Mediterranea - 'inchieste su ong bolle di sapone e il mare resta senza navi' (2) : (AdnKronos) - Secondo Alessandra Sciurba, che due settimane fa era salita sulla nave Sea watch alla fonda a Siracusa per incontrare i 47 Migranti a bordo, queste inchieste "da un lato finiscono in un nulla di fatto e dall'altro hanno come conseguenza che il Mediterraneo è senza navi. Non sappiamo ne

Migranti : Mediterranea - 'inchieste su ong bolle di sapone e il mare resta senza navi' : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - "Le inchieste sulle ong finiscono tutte in bolle di sapone, e il caso dell'Aquarius lo dimostra ancora una volta, così come la vicenda della Sea watch. Ma, intanto, nel Mediterraneo non ci sono più navi che salvano vite umane...". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sc

Migranti : Sea watch e Mediterranea a Corte europea - 'Governo viola diritti umani' (2) : (AdnKronos) - "Impedire alle persone di scendere dalla nave costituisce anche una forma di illegittima e informale detenzione di fatto, in chiara violazione di quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea per i diritti dell’Uomo sull’inviolabilità della libertà personale

Migranti : Sea watch e Mediterranea a Corte europea - 'Governo viola diritti umani' : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Il team legale di Mediterranea e Sea watch si è rivolta alla Corte europea dei diritti umani "se il governo italiano, impedendo lo sbarco, stia violando i diritti fondamentali delle persone soccorse da Sea watch 3". "Negli scorsi giorni i cittadini stranieri soccorsi d

La denuncia di Mediterranean Hope : altri 95 Migranti dispersi nel Mediterraneo : Fermare le navi delle ONG significa lasciare morire uomini, donne e bambini senza che ci siano testimoni a denunciarlo.» Autore Vittorio Barnetti Categoria Cronaca

Migranti : Mediterranea in rotta verso Sea Watch 3 : Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina con due imbarcazioni da Malta per andare a portare sostegno alla Sea Watch 3 "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per ...