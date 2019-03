Migranti | Amnesty | “Respingimenti e abusi al confine con la Croazia Governi europei

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Violenze,della polizia croata, respingimenti sistematici e illegali. Lo denunciaInternational in un lungo report dedicato alla situazione deie dei profughi che si trovano altra la Bosnia-Erzegovina e la, nel tentativo di raggiungere l’Italia o i paesi nordseguendo la nuova rotta balcanica. Nelle 35 pagine del testo intitolato “Pushed to the edge“, l’organizzazione internazionale accusa idi dare priorità al controlli dei confini a danno non solo del diritto internazionale, ma anche del rispetto dei diritti e della dignità umana. “I– si legge – sono complici di respingimenti ed espulsioni collettive di migliaia di richiedenti asilo verso campi squallidi e insicuri”.Attualmente nelle città bosniache di Velika Kladusa e Bihac, a due passi dalla frontiera, ...

